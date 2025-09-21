Cuatro delincuentes fueron capturados tras haber hurtado violentamente un vehículo

Los capturados fueron puestos bajo disposición de la Fiscalía Foto: Policía de Bogotá

La Policía Nacional, a través de uniformados de la Estación de Policía Mártires, capturó a cuatro personas señaladas de participar en el hurto de un vehículo.

La alerta ciudadana permitió que las autoridades desplegaran un plan candado, llegando hasta el sector conocido como La Favorita, donde interceptaron el automotor y capturaron a tres hombres y una mujer.

La víctima fue la encargada de reconocer a los asaltantes quien narró como minutos antes en la localidad de Kennedy, lo obligaron bajo amenazas a entregar el carro.

Al interior del vehículo, uniformados de la Policía encontraron armas cortopunzantes y un dispositivo electrónico de descargas. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, mientras que el automotor recuperado fue entregado a su propietario.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido del año han capturado 26.800 personas por diferentes delitos y la incautación de 137 mil armas cortupunzantes.

La hora exacta en la que más roban carro

Las regiones más urbanizadas concentran el mayor número de casos de robos de vehículos. Bogotá y sus alrededores encabezan el listado con 32.2%, seguido por Antioquia (18.3%), Valle del Cauca (15%) y Atlántico (10%). Así lo concluyó el más reciente informe de SVR (Recuperación de Vehículos Robados) a cargo de la empresa Ituran, una firma que ofrece pólizas de protección a conductores.

Basado en los vehículos adscritos a su sistema durante el primer trimestre de 2025, señalaron que factores como la alta densidad vehicular, la movilidad constante y la actividad comercial parecen influir en la recurrencia del delito en estos territorios.

“Estas cifras muestran que, aunque el fenómeno tiene un alcance nacional, su intensidad se siente especialmente en los principales corredores urbanos y logísticos del país, donde la exposición de los vehículos es mayor y los delincuentes encuentran más oportunidades”, señalaron.

Vehículos particulares: los más robados

En cuanto a los tipos de vehículos afectados, el informe revela que los automóviles y camionetas particulares representaron el 61.7% de los robos, seguido por los camiones con un 36,7% y un 1% en motocicletas. Esta tendencia indica que los delincuentes se enfocan en vehículos de uso diario, posiblemente por su fácil comercialización o por contar con menos sistemas de protección tecnológica.

“Este dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que muchos propietarios de vehículos particulares no cuentan con dispositivos de rastreo o sistemas avanzados de seguridad, lo cual los convierte en objetivos más vulnerables frente a flotas empresariales o vehículos especializados”, argumentó Ituran.

Por otro lado, hallaron que el horario más crítico para los robos fue entre las 12:00 p.m. y las 6:00 p.m., con el 37,2% de los casos. Le sigue la franja entre las 6:00 a.m. y las 12:00 p.m., con un 30,6%.

Las principales modalidades

En lo referente a las modalidades de hurto el informe revela dos tendencias llamativas. La más frecuente, con un 43,9% de los casos, corresponde a situaciones en las que sus clientes los contactan por prevención, sin que se configure un robo como tal. Estos casos suelen estar relacionados con el olvido de la ubicación del vehículo, traslados por grúa debido a infracciones o situaciones similares, donde la falta de atención del propietario juega un papel clave. La segunda tendencia irradia en el 39.4% de los casos por el abuso de confianza, lo que evidencia la astucia de las bandas criminales. El 13.3% se produjo mediante la modalidad de atraco y/o halado y el 3.3% restante involucró el uso de escopolamina o extorsión al conductor.

“Estas cifras no solo evidencian el riesgo constante que enfrentan los conductores en Colombia, sino también el impacto positivo de contar con tecnología de punta y un acompañamiento experto”, afirmó Juan Francisco Villamil nuestro Country Manager.

El hurto a vehículos se redujo en Bogotá en un 44 %

De acuerdo con datos de la secretaría de Seguridad, en el primer trimestre del 2024 se presentaron 1.602 denuncias por hurto de vehículos. Este año, en el mismo periodo, fueron 598. Además, van 415 capturas por delitos asociados a hurto automotores, falsedad marcaria y receptación, y se han recuperado 304 carros.

El trabajo conjunto entre la secretaría y la Policía Metropolitana de Bogotá ha evitado, este año, el hurto de más de 1.000 carros en la ciudad. “En un trabajo articulado con la Policía hemos reforzado las acciones en sectores con alta vulnerabilidad al hurto de vehículos. Estos patrullajes no solo tienen el objetivo de disuadir a los delincuentes, sino también de realizar acciones preventivas con los ciudadanos”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Asimismo, en el marco de la estrategia de Lucha Contra el Crimen se ha logrado la desarticulación de redes criminales dedicadas al hurto y comercialización ilegal de autopartes, que ha permitido la captura de 415 personas este año y la incautación de 196 motores y 17 chasis de dudosa procedencia.

