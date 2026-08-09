Cuatro personas capturadas dejó violenta riña con armas de fuego en Bosa

La Policía reaccionó y capturó a cuatro personas; uno de los sospechosos intentó escapar por una terraza. Foto: Policía de Bogotá

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En las últimas horas se presentó una violenta riña en el barrio Primavera, localidad de Bosa, a plena luz del día. Los involucrados, que además fueron grabados por testigos, realizaron disparos con arma de fuego, mientras otros incluso usaron cascos de motocicleta.

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El hecho generó la alerta de las autoridades, quienes llegaron al lugar para atender la situación. Sin embargo, al notar la presencia de las patrullas, los sospechosos emprendieron la huida. Uno de ellos llegó hasta su vivienda e intentó escapar por el balcón, pero fue capturado.

Al momento del registro en el inmueble, la Policía encontró una bolsa con más de 2.000 dosis de estupefacientes, más exactamente marihuana y base de coca.

Por este caso, al menos cuatro personas fueron capturadas: dos mujeres y dos hombres. Uno de ellos registraba un proceso en curso por los delitos de hurto y concierto para delinquir.

Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

En Bogotá, el 82 % de los homicidios ocurren en la vía pública y cuatro de cada 10 en contextos de peleas callejeras y riñas causadas por intolerancia ciudadana. Los casos se presentan principalmente los fines de semana, entre las 6:00 p.m. y la medianoche. Así lo informó la Secretaría de Seguridad.

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A esto se suma que, si bien detrás de muchos de los homicidios que se cometen en la ciudad están las riñas por intolerancia, factores como el consumo excesivo de alcohol disparan la violencia en contextos cotidianos como reuniones sociales, discusiones entre vecinos o conflictos de pareja.

En lo corrido de 2025, con corte al 30 de septiembre, se presentaron 242 homicidios en medio de riñas en la ciudad, siendo mayo y junio, épocas de celebración por el Día de la Madre y vacaciones escolares, los meses con más casos registrados.

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