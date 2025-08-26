Instauran acción popular contra Vive Claro por afectación a residentes

La Fundación Modera busca suspender el contrato que otorgó el arrendamiento del espacio. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

La Fundación Misión de Observación del Deporte, Recreación, Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre-Modera con el respaldo de más de 60 residentes de los barrios Salitre Greco, La Esmeralda, Pablo VI, Quirinal y demás sectores aledaños al escenario Vive Claro, interpusieron una Acción Popular por las afectaciones que sufrieron durante el último concierto.

Para la Fundación y firmantes del mecanismo legal, durante el espectáculo de Green Day, los niveles de ruido registraron los 90 Hz, superando los decibeles permitidos entre 65 dB en el día y 55 dB en la noche.

“El proyecto Distrito Verde “Vive Claro” desconoce principios esenciales relacionados con el derecho colectivo a un ambiente sano, el uso adecuado del espacio público, la seguridad y la prevención de desastres previsibles, así como la obligación de que las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos se ejecuten bajo criterios jurídicos y técnicos, en beneficio de la calidad de vida de los habitantes", argumentó la Fundación en un comunicado.

Por lo anterior, señalaron que con la Acción Popular buscan suspender inmediatamente el contrato No. 078 de 2023, suscrito entre la Gobernación y Beneficencia de Cundinamarca y Ocesa Colombia S. A. S., cuyo objeto es el arrendamiento de los lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Además, pretenden cesar toda actividad o evento programado en el escenario.

“Se hizo un llamado a los organismos de control competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes desde la etapa precontractual hasta la ejecución del proyecto, dadas las presuntas irregularidades en el proceso de contratación. Todo ello, con el propósito de salvaguardar los derechos colectivos de los residentes y prevenir el peligro inminente que representa esta infraestructura”, concluyó la Fundación Modera.

Sobre este último punto, el director del Idiger, Guillermo Escobar, aseguró que al término del concierto de la banda Green Day, no se registraron afectaciones en graderías. “El Distrito seguirá trabajando para garantizar condiciones seguras en los eventos masivos de la ciudad”.

¿Qué responde Vive Claro?

Ante las denuncias de residentes por el exceso de ruido y uso de juegos pirotécnicos que afectaron a algunas mascotas domésticas, Vive Claro aseveró que cumplió con los protocolos tanto de seguridad como de control de ruido, durante la presentación de la banda estadounidense.

De la mano, indicaron que han realizado un plan de mitigación de ruido, en el que entra:

La calibración del sistema de sonido a los límites recomendados por la OMS. El uso de diseños y equipos especializados para reducir emisiones. La instalación de barreras acústicas temporales. Monitoreos permanentes en zonas sensibles.

Eso sí, agregaron que buscan adaptarse y generar un diálogo con los residentes de la zona y señalaron que, “nuestros eventos cumplen con la normatividad vigente en materia de seguridad y sonido y revisaremos nuestros protocolos para mejorar de manera continua”.

La reciente Ley 2450, más conocida como Ley contra el Ruido, fijó responsabilidades a entidades territoriales, autoridades ambientales y la Policía para reducir la contaminación sonora y proteger la salud de la ciudadanía. En Bogotá, esta tarea le corresponde a la Secretaría de Ambiente, junto a las alcaldías locales y la Policía, que deben vigilar cualquier actividad que provoque ambientes sonoros excesivos que terminen por afectar o, en el peor de los casos, desplazar a los residentes.

