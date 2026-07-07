Cundinamarca estrena uno de los parques solares más grandes del país

El Parque Solar Puerta de Oro comenzó a inyectar 360 MWp de energía limpia al sistema eléctrico nacional desde Cundinamarca. Foto: ANLA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La transición energética en Colombia sumó un nuevo hito con la entrada en operación del Parque Solar Puerta de Oro, un proyecto ubicado entre los municipios de Guaduas y Chaguaní que ya comenzó a inyectar 360 MWp de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional.

La iniciativa, desarrollada por Patria Investments, se consolida como uno de los parques solares más grandes de Colombia y de América Latina. Según la compañía, su capacidad permitirá abastecer de energía a más de 450.000 hogares, además de aportar cerca del 5 % de la meta nacional de incorporación de energías renovables.

Luis Alberto Páez, CEO de la división de Energía de Patria Investments en Colombia, aseguró que el proyecto entró en operación de manera anticipada frente a los compromisos adquiridos en las subastas de 2024 y la reconfiguración de 2025, lo que, según indicó, fortalecerá la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Lea más: Tras ocho años, Bogotá retomó el control sobre los centros de revisión vehicular

El impacto del proyecto

Además de su aporte al sistema energético, el parque contribuirá a reducir la emisión de cientos de miles de toneladas de dióxido de carbono cada año y generará, de acuerdo con las proyecciones de la empresa, cerca de $35.000 millones anuales en regalías para los municipios beneficiados.

Esos recursos estarán acompañados de inversiones sociales enfocadas en educación, acceso al agua e infraestructura comunitaria.

Durante la etapa de construcción, el proyecto generó más de 1.100 empleos, de los cuales el 95 % correspondieron a mano de obra local.

La conexión del parque al Sistema Interconectado Nacional se realiza mediante 23 kilómetros de línea de transmisión a 230 kV, una infraestructura que incluye el cruce del río Magdalena mediante torres de más de 110 metros de altura, considerada una de las principales obras de ingeniería del proyecto.

Puerta de Oro ya había sido reconocido con el premio Excelencia Energética de la Organización Latinoamericana de Energía, tras ser seleccionado entre 104 proyectos de 15 países.

Lea más: Recreación, deporte y entretenimiento fueron los sectores que más crecieron en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.