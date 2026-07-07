Tras ocho años, Bogotá retomó el control sobre los centros de revisión vehicular

La autoridad ambiental aseguró que continuará inspeccionando los 165 centros de revisión vehicular autorizados en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

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Después de ocho años sin realizar este tipo de operaciones, la Secretaría de Ambiente retomó las inspecciones a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), para verificar la confiabilidad de las pruebas de emisiones contaminantes que se practican a los vehículos que circulan por la ciudad.

Como resultado de la primera jornada de inspección, la autoridad ambiental ordenó la suspensión de actividades y el sellamiento preventivo de los equipos de medición de emisiones de un establecimiento, luego de encontrar incumplimientos que, según la entidad, comprometían la confiabilidad de las pruebas.

Durante la inspección, el equipo técnico revisó el estado y funcionamiento de los equipos; el software utilizado para las pruebas; los procedimientos de inspección, y las condiciones de operación del centro, con el fin de verificar que las revisiones se realizaran conforme a los estándares exigidos por la normatividad ambiental.

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La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, explicó que estos controles buscan garantizar que las certificaciones de emisiones reflejen el estado real de los vehículos. “Si un vehículo obtiene una certificación sin cumplir realmente los límites permitidos de emisiones, se pone en riesgo la salud de los bogotanos y se debilita una herramienta fundamental para controlar la contaminación del aire”, señaló la funcionaria.

Actualmente, en Bogotá operan 165 Centros de Diagnóstico Automotor autorizados para realizar revisiones de emisiones contaminantes. La Secretaría anunció que continuará adelantando labores de inspección, vigilancia y control, para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y adoptar las medidas preventivas o sancionatorias cuando se evidencien irregularidades.

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