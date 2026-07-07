Recreación, deporte y entretenimiento fueron los sectores que más crecieron en Bogotá

Público y asistentes al Festival Cordillera 2025 Foto: El Espectador - José Vargas

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Las actividades relacionadas con la recreación, el deporte y el entretenimiento fueron una de las ramas que más impulsaron la economía de Bogotá durante 2025. De acuerdo con el boletín del Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, este grupo de actividades creció 7,9 %, más del doble del crecimiento de la economía bogotana, que cerró el año con una expansión real del 3,5 % frente a 2024.

Según las cifras, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, junto con otras actividades de servicios, se ubicaron entre las tres ramas económicas que más aportaron al crecimiento anual del valor agregado de Bogotá, con una contribución de 0,5 puntos porcentuales.

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Para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, estos resultados reflejan el impacto que tienen el deporte, la recreación, la actividad física y los grandes eventos sobre la economía de la capital. No obstante, la entidad aclaró que la clasificación utilizada por el DANE agrupa varias actividades y no permite atribuir ese crecimiento exclusivamente al deporte ni a la gestión del instituto.

El Distrito destacó que el dinamismo de este sector también beneficia otras actividades económicas, como el comercio, el transporte, el alojamiento, los servicios de alimentación, la logística, la operación de escenarios y el empleo temporal, debido al movimiento que generan los eventos deportivos, recreativos y de entretenimiento.

Un crecimiento sostenido

El informe también muestra que este sector mantuvo cifras positivas durante los cuatro trimestres de 2025. El crecimiento fue del 17 % en el primer trimestre, 6,2 % en el segundo, 3,5 % en el tercero y 6 % en el cuarto, todos frente a los mismos periodos de 2024.

Ante estos resultados, el IDRD aseguró que continuará fortaleciendo la medición del impacto económico de sus programas, escenarios y eventos para cuantificar no solo la participación ciudadana, sino también el gasto de asistentes, la contratación local y los efectos que estas actividades generan sobre otros sectores de la economía.

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