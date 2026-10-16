La medida hace parte de la campaña «Haz las cuentas, te conviene» y busca incentivar el pago voluntario de estas obligaciones. Es clve que tenga en cuenta que para acceder al alivio, los ciudadanos deben pagar el 100 % del valor comparendo dentro del plazo…

Los conductores con comparendos de tránsito pendientes de pago en Cundinamarca pueden acceder a descuentos de entre el 90 % y el 100 % de los intereses, según la antigüedad de la multa. El beneficio, aprobado por la Asamblea Departamental estará vigente hasta el 30 de diciembre de este año.

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Cundinamarca ofrece descuentos de hasta el 100 % en intereses de comparendos: cómo aplicar

La medida hace parte de la campaña «Haz las cuentas, te conviene» y busca incentivar el pago voluntario de estas obligaciones. Es clve que tenga en cuenta que para acceder al alivio, los ciudadanos deben pagar el 100 % del valor comparendo dentro del plazo establecido; el descuento se aplica únicamente a los intereses.

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¿De cuánto es el descuento y quiénes pueden acceder?

El porcentaje depende de la fecha en que se impuso el comparendo:

Comparendos anteriores al 1 de enero de 2020: descuento del 100 % de los intereses.

descuento del 100 % de los intereses. Comparendos impuestos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025: descuento del 90 % de los intereses.

Para acceder, el deudor debe pagar la totalidad del capital antes del 30 de diciembre de 2026. Las obligaciones que no cumplan las condiciones seguirán sujetas al proceso ordinario de cobro.

«Con esta ordenanza, quien paga el valor de su comparendo se ahorra los intereses, hasta el 100 %. Los invitamos a hacer las cuentas, a consultar su caso en nuestro portal web y a aprovechar este alivio antes del 30 de diciembre», afirmó Carolina Fernández, jefa de la Oficina de Procesos Administrativos y Cobro Coactivo de la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca.

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¿Cómo consultar y pagar el comparendo con descuento?

La consulta de las obligaciones y el pago se realizan en el portal de pagos de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al portal de pago de multas. En la sección «Consulta de obligaciones», seleccionar la búsqueda por «Documento», elegir el tipo de identificación, ingresar el número correspondiente y hacer clic en «Buscar». Abrir la liquidación de la obligación. Si el comparendo cumple las condiciones de la Ordenanza 073 de 2026, aparecerá el aviso «Aplicar amnistía ORDENANZA 073/2026». El ciudadano debe marcar esa opción para activar el beneficio. Verificar la liquidación recalculada, en la que el sistema aplica el descuento a los intereses, y pagar el valor principal del comparendo.

El aviso solo aparece en las obligaciones que cumplen las condiciones para recibir el alivio. Quienes quieran consultar los detalles de la medida pueden ingresar a la página informativa de los descuentos para comparendos de 2026.

¿Qué comparendos están excluidos del beneficio?

La Ordenanza 073 de 2026 contempla condiciones y excepciones que los deudores deben revisar antes de realizar el pago:

Multas por conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas: no pueden acogerse al descuento, de acuerdo con la exclusión prevista para estas infracciones en la Ley 1696 de 2013.

no pueden acogerse al descuento, de acuerdo con la exclusión prevista para estas infracciones en la Ley 1696 de 2013. Obligaciones sometidas a regímenes especiales: el alivio no aplica a deudas incluidas en procesos de insolvencia, reorganización, liquidación u otros regímenes especiales, ni a acuerdos de pago celebrados en el marco de esos procesos.

el alivio no aplica a deudas incluidas en procesos de insolvencia, reorganización, liquidación u otros regímenes especiales, ni a acuerdos de pago celebrados en el marco de esos procesos. Beneficios concurrentes: los descuentos no se acumulan. Si una misma obligación puede acogerse a varios alivios, se aplica únicamente el que corresponda jurídicamente.

los descuentos no se acumulan. Si una misma obligación puede acogerse a varios alivios, se aplica únicamente el que corresponda jurídicamente. Acuerdos de pago anteriores: quienes hayan firmado un acuerdo antes de la entrada en vigor de la ordenanza pueden acogerse si el acuerdo no se celebró en desarrollo de ordenanzas anteriores que ya otorgaron alivios, están al día con las cuotas y pagan el 100 % del capital pendiente.

quienes hayan firmado un acuerdo antes de la entrada en vigor de la ordenanza pueden acogerse si el acuerdo no se celebró en desarrollo de ordenanzas anteriores que ya otorgaron alivios, están al día con las cuotas y pagan el 100 % del capital pendiente. Comparendos en discusión: si la obligación está en trámite administrativo o judicial, el ciudadano debe manifestar expresamente su voluntad de aceptarla y, cuando corresponda, desistir del recurso o de la acción en curso.

El plazo para acceder al beneficio vence el 30 de diciembre de 2026. Antes de pagar, es importante verificar en el portal si la obligación cumple los requisitos y si el sistema permite aplicar el descuento.

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