Cundipapa: compre papa local en peajes de Cundinamarca durante este puente festivo

Unas 35.000 familias viven del cultivo de papa en la región Centro de Colombia. Foto: Corporación Mundial de la Mujer Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el fin de impulsar y dinamizar la venta de papa en Cundinamarca y potenciar los ingresos de las familias campesinas del departamento, este puente festivo se realiza ‘Cundipapa’, iniciativa que promueve la venta directa y sin intermediarios en nueve peajes concurridos por miles de personas en estas fechas.

Le puede interesar: “Unidos por Valeria”, Cajicá marcha para apoyar búsqueda de menor desaparecida

La venta en carretera se llevará a cabo en los peajes San Pedro, Nuevo Mondoñedo, El Roble, Boquerón, Chinauta, Chusacá, Río de Bogotá, Los Andes y Siberia, donde productores de diferentes provincias comercializarán su papa a precios justos, sin intermediarios. La meta es aprovechar el alto flujo de turistas y viajeros para impulsar el consumo en un momento clave para el sector.

Invitamos a todos los turistas y cundinamarqueses que en este puente festivo van a recorrer el departamento para que se detengan en los peajes. Allí tendremos a nuestros productores comercializando directamente su papa, garantizando precios justos y un producto fresco", afirmó Yecith Ángel, subgerente de Alianzas y Asociatividad de la Agencia de Comercialización.

Sobreoferta y contrabando, el dilema de la papa en Cundinamarca

Actualmente, la producción de papa en la región se enfrenta a tres problemas fundamentales: sobreoferta, ingreso de grandes cantidades del producto de contrabando, y baja industrialización, factores que han deprimido los precios por debajo de los costos de producción. Frente a ese panorama, los productores han optado por organizar mercados especializados, entregas a domicilio de grandes cantidades en municipios no productores de papa y campañas de promoción a lo largo y ancho del departamento.

Además, para potenciar las ventas y sumar en los objetivos de industrialización, se han fortalecido procesos de transformación del tubérculo mediante maquilas para producir puré de papa listo para distribuir, extendiendo la vida útil del producto.

Esta innovación se suma a la compra pública directa que la Gobernación de Cundinamarca realizará con asociaciones campesinas, con el fin de garantizar demanda estable y fortalecer el mercado local.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.