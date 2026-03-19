Curso gratis de inglés en Bogotá: cómo inscribirse antes del 22 de marzo

Imagen de referencia cursos de inglés. Foto: Alcaldía de Medellín

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El manejo de un segundo idioma es una herramienta fundamental para abrirse campo en el mundo laboral, especialmente de la lengua inglesa, una de las más utilizadas a nivel mundial. Para quienes todavía no la dominen, ya está abierta una nueva convocatoria para acceder a cursos gratuitos de inglés a través del programa Yes, Bogotá, una iniciativa del Distrito en alianza con el Centro Colombo Americano.

El programa ofrece formación sin costo con clases virtuales, talleres y certificación, orientada a sectores como tecnología, turismo, gastronomía y BPO, donde el bilingüismo es cada vez más demandado.

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¿Cuáles son los requisitos?

Requisitos para acceder al curso

Para postularse al curso gratuito de inglés en Bogotá, los interesados deben cumplir con estos requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Vivir en Bogotá.

Haber terminado el bachillerato.

Contar con un nivel mínimo de inglés A2 (se valida con prueba).

Además, se debe tener a la mano:

Documento de identidad.

Diploma o acta de grado.

Recibo de servicio público o documento que certifique residencia.

Vale la pena resaltar que en la selección se le dará prioridad a personas en condición de vulnerabilidad o clasificadas en SISBÉN A, B o C.

Paso a paso para inscribirse

El proceso de inscripción es completamente virtual. Así puede aplicar:

Ingrese al formulario habilitado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Diligencie sus datos personales. Adjunte los documentos requeridos. Presente la prueba de clasificación de inglés. Espere la confirmación de cupo.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de marzo o hasta completar cupos, por lo que se recomienda aplicar lo antes posible.

¿Qué incluye el curso gratuito?

El programa no solo enseña inglés, también está enfocado en empleo. Incluye:

96 horas de clases en vivo.

64 horas de trabajo autónomo.

Acceso a contenidos durante un año.

Talleres de empleabilidad en inglés.

Clubes de conversación y preparación laboral.

Además, los participantes pueden acceder a ferias de empleo y conexiones con empresas, lo que aumenta las posibilidades de inserción laboral.

¿Cuántos cupos hay?

El programa cuenta con miles de cupos disponibles (alrededor de 3.800) y está dirigido a ciudadanos que quieran fortalecer su perfil laboral con el idioma inglés.

Los cursos están disponibles en niveles desde A2 hasta C1, dependiendo del resultado de la prueba inicial.

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