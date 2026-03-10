Cursos gratis en Bogotá para vendedores informales: así puede inscribirse

La Subdirección de Formación y Empleabilidad del IPES presentó los cinco programas de formación gratuita durante el mes de marzo, con horarios diseñados para quienes trabajan en el espacio público. Foto: Archivo El Espectador

El Instituto para la Economía Social (IPES) abrió para marzo una nueva oferta de formación gratuita durante marzo de 2026 dirigida a vendedores informales y comerciantes de Bogotá. La programación incluye cursos en habilidades para el empleo, ventas, inglés básico, gastronomía y manipulación de alimentos, con certificación y horarios diseñados para personas que trabajan en el espacio público.

Formación gratuita para fortalecer negocios y empleo

Con el objetivo de fortalecer las capacidades laborales, productivas y empresariales de quienes hacen parte de la economía social, el IPES lanzó una serie de programas educativos que buscan mejorar las oportunidades de ingreso y consolidar unidades productivas más sólidas.

Los cursos, organizados por la Subdirección de Formación y Empleabilidad del Instituto, están orientados a fortalecer competencias clave como el servicio al cliente, la comunicación, el manejo de alimentos y las habilidades comerciales, herramientas que pueden ayudar a vendedores y emprendedores a mejorar sus negocios.

Según la entidad, cada proceso formativo representa una oportunidad concreta para que los participantes desarrollen nuevas habilidades y amplíen sus posibilidades en el mercado laboral.

Los cursos gratuitos disponibles en marzo

La oferta educativa incluye talleres y rutas de formación que se realizarán en diferentes puntos de la ciudad durante marzo.

Taller de orientación para el empleo

Fecha: 4 de marzo

Lugar: Alcaldía de Engativá

Horario: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Este espacio busca fortalecer habilidades socioemocionales y competencias básicas para la inserción laboral mediante actividades prácticas y herramientas para construir proyectos de vida y empleo.

Formación en ventas y servicio al cliente

Fechas: del 7 al 28 de marzo (solo sábados)

Lugar: Punto Vive Digital Veracruz – Calle 17 #4-65

Horario: 8:00 a.m. – 12:00 m.

Este curso está dirigido principalmente a beneficiarios de programas comerciales del IPES y emprendedores sociales, con el objetivo de mejorar técnicas de atención al cliente y fidelización de compradores.

Ruta de formación en inglés básico

Fechas: del 10 de marzo al 1 de abril

Lugar: Punto Vive Digital Veracruz

Horario: 8:00 a.m. – 10:00 a.m.

El programa introduce habilidades básicas en inglés, como saludos, direcciones, números y vocabulario cotidiano, competencias que pueden ampliar oportunidades laborales en un mercado cada vez más globalizado.

Taller de comidas rápidas gourmet

Fechas: del 16 al 20 de marzo

Lugar: Centro de Innovación Gastronómico

Horario: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

Este curso está enfocado en emprendedores gastronómicos que buscan diferenciar sus productos en el mercado mediante nuevas preparaciones y técnicas culinarias.

Curso de manipulación de alimentos

Fechas: del 24 al 27 de marzo

Lugar: Plaza Distrital de Mercado Las Cruces

Horario: 4:00 p.m. – 6:00 p.m.

La capacitación cumple con los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud y enseña prácticas seguras para la preparación y comercialización de alimentos.

Más cursos con certificación

Además de los talleres cortos, el IPES anunció la apertura de un Técnico en Ventas y Servicio al Cliente, que comenzará en abril de 2026 y tendrá una duración de aproximadamente diez meses.

El programa contará con certificación de la institución educativa KUEPA y estará orientado al desarrollo de habilidades comerciales, posicionamiento de productos y estrategias de venta.

¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos?

Las inscripciones están abiertas y los interesados pueden registrarse de manera gratuita siguiendo estos pasos: visitar el sitio oficial de formación del instituto.revisar los cursos y fechas programadas durante el mes de marzo.seleccionar el curso de interés y diligenciar el formulario de registro.una vez aceptada la inscripción, los participantes recibirán información sobre horarios y sedes de formación.

