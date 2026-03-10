Cursos gratis en Bogotá para vendedores informales: así puede inscribirse

Escucha este artículo
El Instituto para la Economía Social (IPES) abrió para marzo una nueva oferta de formación gratuita durante marzo de 2026 dirigida a vendedores informales y comerciantes de Bogotá. La programación incluye cursos en habilidades para el empleo, ventas, inglés básico, gastronomía y manipulación de alimentos, con certificación y horarios diseñados para personas que trabajan en el espacio público.
Formación gratuita para fortalecer negocios y empleo
Con el objetivo de fortalecer las capacidades laborales, productivas y empresariales de quienes hacen parte de la economía social, el IPES lanzó una serie de programas educativos que buscan mejorar las oportunidades de ingreso y consolidar unidades productivas más sólidas.
Los cursos, organizados por la Subdirección de Formación y Empleabilidad del Instituto, están orientados a fortalecer competencias clave como el servicio al cliente, la comunicación, el manejo de alimentos y las habilidades comerciales, herramientas que pueden ayudar a vendedores y emprendedores a mejorar sus negocios.
Según la entidad, cada proceso formativo representa una oportunidad concreta para que los participantes desarrollen nuevas habilidades y amplíen sus posibilidades en el mercado laboral.
Los cursos gratuitos disponibles en marzo
La oferta educativa incluye talleres y rutas de formación que se realizarán en diferentes puntos de la ciudad durante marzo.
Taller de orientación para el empleo
Fecha: 4 de marzo
Lugar: Alcaldía de Engativá
Horario: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Este espacio busca fortalecer habilidades socioemocionales y competencias básicas para la inserción laboral mediante actividades prácticas y herramientas para construir proyectos de vida y empleo.
Formación en ventas y servicio al cliente
Fechas: del 7 al 28 de marzo (solo sábados)
Lugar: Punto Vive Digital Veracruz – Calle 17 #4-65
Horario: 8:00 a.m. – 12:00 m.
Este curso está dirigido principalmente a beneficiarios de programas comerciales del IPES y emprendedores sociales, con el objetivo de mejorar técnicas de atención al cliente y fidelización de compradores.
Ruta de formación en inglés básico
Fechas: del 10 de marzo al 1 de abril
Lugar: Punto Vive Digital Veracruz
Horario: 8:00 a.m. – 10:00 a.m.
El programa introduce habilidades básicas en inglés, como saludos, direcciones, números y vocabulario cotidiano, competencias que pueden ampliar oportunidades laborales en un mercado cada vez más globalizado.
Taller de comidas rápidas gourmet
Fechas: del 16 al 20 de marzo
Lugar: Centro de Innovación Gastronómico
Horario: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.
Este curso está enfocado en emprendedores gastronómicos que buscan diferenciar sus productos en el mercado mediante nuevas preparaciones y técnicas culinarias.
Curso de manipulación de alimentos
Fechas: del 24 al 27 de marzo
Lugar: Plaza Distrital de Mercado Las Cruces
Horario: 4:00 p.m. – 6:00 p.m.
La capacitación cumple con los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud y enseña prácticas seguras para la preparación y comercialización de alimentos.
Más cursos con certificación
Además de los talleres cortos, el IPES anunció la apertura de un Técnico en Ventas y Servicio al Cliente, que comenzará en abril de 2026 y tendrá una duración de aproximadamente diez meses.
El programa contará con certificación de la institución educativa KUEPA y estará orientado al desarrollo de habilidades comerciales, posicionamiento de productos y estrategias de venta.
¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos?Las inscripciones están abiertas y los interesados pueden registrarse de manera gratuita siguiendo estos pasos:Ingresar al portal del IPES: visitar el sitio oficial de formación del instituto.Consultar la oferta educativa disponible: revisar los cursos y fechas programadas durante el mes de marzo.Completar el proceso de inscripción: seleccionar el curso de interés y diligenciar el formulario de registro.Confirmar la participación: una vez aceptada la inscripción, los participantes recibirán información sobre horarios y sedes de formación.Más información sobre Bogotá: Cayó en Bogotá alias “El Ilusionista”, falso taxista que habría robado más de $500 millones.
