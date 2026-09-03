Niña de cinco años fue hallada sola y llorando de madrugada en Bogotá

Momento en el cual la niña es recogida por la Policía. Foto: Redes Sociales

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Una niña de cinco años fue encontrada sola, en pijama y llorando en una calle de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Habitantes del sector advirtieron su presencia durante la madrugada y solicitaron la intervención de la Policía.

Las primeras verificaciones indican que la menor habría quedado sin compañía dentro de una habitación, después de que su madre saliera presuntamente a encontrarse con una amiga. Las autoridades investigan cuánto tiempo permaneció sola y las circunstancias que le permitieron abandonar la vivienda.

La Policía activó la ruta de atención integral y dejó a la niña bajo la protección de la autoridad administrativa competente, encargada de verificar sus derechos y determinar las medidas que requiere el caso.

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La niña habría salido a buscar ayuda

De acuerdo con el reporte preliminar, la menor permanecía en una habitación ubicada en el tercer piso del inmueble. Al encontrarse sola, habría salido de la vivienda y llegado hasta la calle para pedir ayuda.

Personas del sector la vieron caminando y alertaron a las autoridades. Cuando los uniformados llegaron, la encontraron llorando y en aparente situación de abandono.

“Atendiendo el llamado de la comunidad en horas de la madrugada, nuestras patrullas llegaron al lugar y encontraron a una menor en vía pública llorando y en aparente estado de abandono”, explicó el jefe de Servicios Especiales de la Policía.

Los policías cobijaron a la niña y realizaron una primera valoración de sus condiciones. El reporte conocido no señala que presentara lesiones ni precisa cuánto se alejó de su residencia antes de ser localizada.

Investigan por qué quedó sin compañía

La versión según la cual la madre salió para encontrarse con una amiga forma parte de las indagaciones iniciales y todavía debe ser confirmada por las autoridades. Tampoco se ha informado si había otra persona responsable del cuidado de la niña o si existían antecedentes de posibles vulneraciones en el hogar.

El procedimiento deberá establecer la hora en la que la mujer salió del inmueble, cuánto tiempo permaneció la menor sin supervisión y qué riesgos enfrentó al recorrer sola una vía pública durante la madrugada.

Por ahora, las autoridades no han anunciado capturas, imputaciones ni sanciones contra la madre. La existencia de una eventual responsabilidad penal o administrativa dependerá de las evidencias recaudadas y de las decisiones que adopten las entidades competentes.

¿Qué ocurre después de activar la ruta de protección?

La Policía informó que entregó a la niña a la autoridad administrativa encargada de adelantar el procedimiento de restablecimiento de derechos. Este proceso comienza con una valoración de su estado físico y emocional, sus condiciones familiares y la seguridad del lugar donde reside.

Un defensor de familia o un comisario de familia, según la competencia, puede ordenar medidas provisionales mientras determina si la menor puede permanecer con su núcleo familiar, quedar al cuidado de un familiar cercano o requerir otra modalidad de protección.

La entrega a una autoridad administrativa no significa automáticamente que la madre pierda la custodia. Esa decisión exige una valoración interdisciplinaria y debe responder al interés superior de la niña.

El reporte inicial tampoco identifica cuál entidad asumió concretamente el caso ni informa dónde permanecerá la menor durante el procedimiento. La reserva sobre estos datos busca proteger su intimidad y evitar su identificación.

¿Cómo reportar a un menor en situación de riesgo?

Quienes encuentren a un niño solo o adviertan una posible situación de abandono deben acompañarlo a un lugar seguro y comunicarse con la Línea 123. No se recomienda difundir fotografías, nombres, direcciones o información familiar en redes sociales.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también dispone de la Línea 141, gratuita y disponible durante las 24 horas, para reportar emergencias, solicitar protección y recibir orientación sobre situaciones que afecten a niños, niñas y adolescentes.

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