Daniel Briceño renuncia al Concejo de Bogotá y prepara su candidatura al Congreso

Daniel Felipe Briceño, concejal por el Centro Democrático y una de las caras más conocidas del cabildo por su trabajo en control político, entregó su renuncia irrevocable a la plenaria del Concejo en las últimas horas.

La carta, fechada el 1 de diciembre y efectiva desde el 4, es breve, formal y representó el cierre de ciclo como concejal de Briceño. En la misiva agradeció a los ciudadanos que le dieron su voto y a los dos años en los que convirtió las paredes del Recinto de los Comuneros en su vida profesional.

En el cabildo distrital su salida reconfigura —aunque sea apenas— las fichas internas del partido y abre un compás de espera sobre quién entra a ocupar su lugar. El movimiento ocurre justo cuando el Concejo atraviesa semanas volátiles por la discusión en torno al presupuesto del año entrante.

La renuncia de Briceño es la segunda que se efectúa en el cabildo para este periodo de cuatro años, pues, vale la pena resaltar, que el primer en abandonar su lugar en Los Comuneros fue Daniel Oviedo para dedicarse a promover su candidatura presidencial.

Para el caso de Briceño, como ya se había anunciado semanas atrás, la renuncia se efectúa como el primer movimiento para formalizar su aspiración al Congreso de la República, a donde le apunta a llegar como representante a la Cámara por Bogotá, de la mano de su partido, el Centro Democrático, formación política de derechas.

¿Qué pasará con la curul?

La renuncia de Briceño no deja un hueco en la representación. En Colombia, la curul de puestos de elección popular no se congela por renuncia.

La figura de “silla vacía” —esa penalización que mutila temporalmente la representación política— solo aplica cuando hay delitos graves o acusaciones formales contra el funcionario. Nada de eso ocurre aquí. Así que su vacante será asumida por el siguiente candidato más votado en la lista del Centro Democrático, de acuerdo con los reportes de la Registraduría.

En los próximos días, de hecho, se podría oficializar la renuncia de otros tres candidatos que tendrían aspiraciones similares a la de Briceño.

Si bien, el movimiento es totalmente legal y no es nuevo en los constantes movimientos políticos del país, lo cierto es que existen cuestionamientos sobre la honestidad de los candidatos electos por la ciudadanía para ocupar una curul, pero que luego la abandonan buscando objetivos personales.

