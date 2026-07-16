Daño en tubería ocasiona reducción en presión de agua en barrios de cinco localidades

Como consecuencia, también habrá cambios temporales en la coloración del agua que no representan un riesgo para la salud ni afectan la calidad del líquido en términos de potabilidad. Foto: Óscar Pérez

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En las últimas horas, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado informó de un daño imprevisto en la tubería matriz ubicada en la carrera 5 con calle 39, en inmediaciones del Parque Nacional. Este evento desencadenó la interrupción de la operación de suministro de agua para algunos barrios de cinco localidades de Bogotá.

De acuerdo con el Acueducto durante los arreglos —que iniciaron este jueves sin que se estime cuánto tiempo podrían tomar— se presentará baja presión en inmuebles ubicados desde la Calle 116 y la Avenida Ciudad de Villavicencio, entre la Avenida Caracas y la Avenida Carrera 68.

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Adicionalmente, se suspenderá el servicio de agua en la zona de servicio denominada Paraíso - Pardo Rubio, comprendida entre la calle 60 bis y la calle 33, entre la Avenida Carrera 3 y la Carrera 8B Este.

Como consecuencia, también habrá cambios temporales en la coloración del agua que no representan un riesgo para la salud ni afectan la calidad del líquido en términos de potabilidad.

Estos son los barrios que presentarán baja presión de agua

Algunos barrios de las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente Aranda, se verán afectados por este daño:

Molinos Norte, San Fernando, Doce De Octubre, Escuela de Infantería, Metrópolis, Chico Norte II Sector, Polo Club, Concepción Norte, Pablo VI Norte, San Fernando Occidental, Chico Norte III Sector, Entre Ríos, Chicó Norte, Rincon del Chicó, Santa Ana Occidental, Santa Bibiana, Simón Bolivar, Jorge Eliecer Gaitán, La Libertad, San Patricio, La Patria, Santa Lucia, Centro Industrial, Banco Central, Galerías, Centro Nariño, Gorgonzola, Bochica, San Eusebio, Ciudad Universitaria, Benjamín Herrera, La Esperanza, Quinta Mutis, Remanso, Remanso Sur, Quiroga I, El Rosario, Veraguas, Quiroga, Rafael Uribe, El Salitre, Baquero, Muequetá, San Gabriel, La Florida Occidental, San Francisco, Santa Matilde, La Asunción, Ciudad Salitre Nor-Oriental, Nicolás de Federmán, Campin Occidental, Campin, La Esmeralda, San Rafael, Cundinamarca, Quiroga Sur, San Luis, Galán, Autopista Sur, Santa Isabel, Autopista Muzú, Ciudad Salitre Sur-Oriental, Claret, Santiago Perez, Ingles, Libertador, Quiroga Central, Estación Central, Tibaná, Jorge Gaitan Cortes, Eduardo Frey, Santander, La Pradera, La Trinidad, San Rafael Industrial, Villa Mayor Oriental, Santander Sur, Escuela General Santander, Villa Mayor, Once de Noviembre, Alfonso López, Sena, Provivienda Norte, La Camelia, Antiguo Country, Santa Sofía, Parque Popular Salitre, Popular Modelo, La Merced Norte, Quinta Paredes, La Fraguita, Lago Gaitán, La Aurora, San Felipe, Puente Aranda, Ortezal, Palermo, Salazar Gomez, La Soledad, Montes, Murillo Toro, Centenario, Alcázares, Alcázares Norte, Parque Distrital Salitre, Campo Eucarístico, El Recuerdo, Batallón Caldas, Las Américas, Bravo Paez, Colombia, Siete de Agosto, Rafael Nuñez, San Miguel, Acevedo Tejada, Santa Isabel Sur, La Fragua, Autopista Muzú Oriental, José Joaquín Vargas, El Ejido, Paulo VI, Industrial Centenario, Centro Administrativo Occidental, Barcelona, Gran América, Escuela Militar, Colón, Comuneros, Pensilvania, Primavera Occidental, Juan XXIII, La Paz, Los Ejidos, El Chicó, Belalcazar, Marco Fidel Suarez y San Jorge Sur.

Barrios sin servicio

Zona de servicio Paraíso – Pardo Rubio:

Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano III, Siberia Rural, Siberia II, Ingemar Oriental I, Siberia Urbano y Siberia.

Habrá servicio de carrotanques

El Acueducto señaló que dispondrá del servicio de carrotanques para atender a la población afectada, los cuales se podrán solicitar a través de la Acualínea 116. Es importante aclarar que se dará prioridad en la atención a clínicas, hospitales y centros de concentración pública.

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La EAAB agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso de avanzar rápidamente con los trabajos para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

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