 

Data centers en la Sabana: la huella de agua y energía que nadie está sumando

Los centros de datos se expanden en la Sabana de Bogotá con inversiones millonarias y una creciente demanda de electricidad. Aunque no todos usan agua de la misma manera, las autoridades todavía no saben cuánta requerirán los nuevos proyectos ni cuentan con una metodología para sumar su impacto conjunto. ¿Está creciendo esta industria más rápido que la capacidad del Estado para vigilarla?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Tomás Osorio Zuluaga

Laura Salomón Prieto

Laura Salomón Prieto

Conoce más

Temas Relacionados

Bogotá

Noticias hoy

Últimas Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Los videos top
Infórmate rápido