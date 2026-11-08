Data centers en la Sabana: la huella de agua y energía que nadie está sumando

Los centros de datos se expanden en la Sabana de Bogotá con inversiones millonarias y una creciente demanda de electricidad. Aunque no todos usan agua de la misma manera, las autoridades todavía no saben cuánta requerirán los nuevos proyectos ni cuentan con una metodología para sumar su impacto conjunto. ¿Está creciendo esta industria más rápido que la capacidad del Estado para vigilarla?