De nuevo la violencia: capturan a pareja que golpeó a guarda en TransMilenio

El caso más reciente ocurrió en la estación de la Calle 100. En desarrollo de labores de control, una…

La intolerancia volvió a ganar terreno en Transmileni. En cuestión de días, dos estaciones se convirtieron en escenarios de agresión extrema: una golpiza a una guarda de seguridad en días recientes y un violento enfrentamiento con arma blanca entre dos personas dedicadas a la venta informal a finales de septiembre, entre otros casos, desnudan una crisis de convivencia que pone en riesgo a quienes día a día transitan y operan en las troncales.

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El caso más reciente ocurrió en la estación de la Calle 100. En desarrollo de labores de control, una pareja agredió físicamente a una trabajadora de seguridad privada que les solicitó retirarse del lugar por infringir las normas del sistema. Los implicados en este hecho terminaron capturados en flagrancia y dejados a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de lesiones personales.

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A este episodio se suma el ocurrido el pasado 29 de septiembre, cuyas imágenes circularon masivamente en redes sociales y fueron denunciadas por el concejal Humberto Amín (Centro Democrático). En la estación de la Universidad Nacional, una discusión entre dos vendedores informales escaló a vías de hecho cuando un hombre de 41 años atacó con un arma cortopunzante a una mujer de 46.

“El procedimiento se adelantó luego de que personal de seguridad privada. Al llegar al lugar, los policías establecieron que la pareja había agredido físicamente luego de que les pidiera que se retiraran de la estación por realizar actividades de ventas ilegales”, confirmó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del grupo de Transporte Masivo Transmilenio de la Mebog.

Según el reporte de TransMilenio, la víctima de ese caso recibió atención médica prioritaria y fue remitida a un centro asistencial, mientras que el agresor fue capturado por la Policía Metropolitana y puesto a disposición de la Fiscalía. Desde la empresa aclararon que ningún pasajero resultó herido o involucrado en dicha riña.

Las escenas reviven las alertas por la vulnerabilidad del personal operativo y el choque diario por la convivencia en las estaciones. Aunque la Policía Metropolitana reporta 1.540 capturas en flagrancia en lo corrido de 2026 dentro de TransMilenio por diversos delitos, los hechos demuestran que garantizar un entorno seguro sigue siendo un reto mayúsculo.

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