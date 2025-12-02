Delincuentes capturados en flagrancia tras robar camioneta fueron dejados en libertad

Los delincuentes intentaron huir tras ser descubiertos por las autoridades. Foto: Policía de Bogotá

Un nuevo caso de hurto a un automotor se registró en la capital. Esta vez, dos delincuentes armados intimidaron con un arma al conductor de una camioneta en el sector de San Francisco, localidad de San Cristóbal, obligándolo a entregar las llaves.

Tras la alerta del delito, los asaltantes se desplazaron por varios kilómetros, pero fueron interceptados por uniformados del CAI Perdomo, localidad de Ciudad Bolívar, sobre la Avenida Villavicencio.

Al verse acorralados, los ladrones abandonaron el vehículo e intentaron huir sin éxito, siendo interceptados por la comunidad y reteniéndolos mientras patrulleros llegaban para proceder con la captura en flagrancia. Posteriormente, fueron trasladados a un centro asistencial como consecuencia de los golpes causados por la ciudadanía.

Durante la consulta de antecedentes, la Policía determinó que uno de los delincuentes presentaba siete registros por hurto calificado, violencia intrafamiliar, lesiones personales y constreñimiento; el otro, 10 registros por hurto, falsedad marcaria, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.

Tras la aprehensión y ser presentados ante la Fiscalía, un juez de control de garantías los dejó en libertad durante la audiencia de legalización de captura.

Según datos de la Policía de Bogotá, en lo corrido del año, en Ciudad Bolívar se ha logrado la captura de más de 2.600 personas por diferentes delitos y la recuperación de 202 vehículos.

