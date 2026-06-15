Denuncia abuso sexual Usaquén: menores ya fueron dados de alta y entregados al ICBF

La atención, detallaron, se basó en valoraciones interdisciplinarias que incluyeron pediatras, psiquiatras y trabajo social. EFE/ Bienvenido Velasco Foto: EFE - Bienvenido Velasco

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Continúa la atención e investigación en Bogotá por la denuncia de un presunto abuso sexual infantil que tiene como capturado a un ciudadano estadounidense de 36 años.

Tras el hecho alertado por la comunidad del barrio Chicó Navarra (Usaquén), los hermanos de 4, 7 y 15 años fueron trasladados en una ambulancia y acompañados por personal asistencial y una profesional en psicología hasta el Hospital Simón Bolívar. Así lo informó este lunes, la Subred Norte de la Secretaría de Salud, a través de un comunicado.

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Al término de la atención, la entidad distrital detalló sobre la ruta de atención integral que activaron bajo sospecha de código blanco tras conocer el caso. “Desde el momento del ingreso se contó con la presencia de la Defensoría de Familia del ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Procuraduría General de la Nación”, señalaron.

La atención se basó además en valoraciones interdisciplinarias que incluyeron pediatras, psiquiatras y trabajo social.

En paralelo, para la investigación judicial, la SubreNorte acotó que a los niños les practicaron exámenes médico-legales, así como la habilitación “de espacios seguros para la entrevista forense en articulación con la Fiscalía”. “Los resultados de la atención, de carácter reservado, fueron entregados al ICBF, responsable de su custodia y restablecimiento de sus derechos (...) quien adoptará las medidas pertinentes. Mientras que Medicina Legal continuará con las valoraciones”.

Tras las atenciones integrales en salud, la SubreNorte informó que los tres hermanos ya fueron dados de alta y fueron entregados al ICBF “en el marco de las medidas orientadas a salvaguardar su bienestar”, concluyeron.

“Se descarta violencia sexual física”: ICBF

De manera preliminar, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró en entrevista con Noticias Caracol que en el caso no hubo violencia sexual física, basado en exámenes y entrevistas con el menor. Aun así, fue enfática en señalar que “hay otros factores (que inciden) en un abuso sexual”, por lo que continúa la investigación, a la espera, también, de los resultados de Medicina Legal.

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Cáceres señaló además que los menores estaban en un proceso de adopción con Instituciones Autorizadas para adelantar el programa de adopciones (IAPS) “y el proceso iba bastante bien en lo que correspondía. Estamos esperando la revisión de las autoridades competentes”.

La Fiscalía tomó su declaración

Por solicitud de la Dijin, Migración Colombia informó que el hombre capturado es un ciudadano estadounidense, de aproximadamente 36 años, quien ingresó al país como turista el pasado 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado, “sin ninguna alerta o anotación que impidieran su ingreso”.

El hombre ya fue trasladado al búnker de la Fiscalía y podría responder por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

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