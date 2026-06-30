Denuncian invasión de ratas en el Parque de la 93: estos son los riesgos para la salud

Grupo de roedores captados en el parque de la 93. Foto: Redes sociales

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Varios de los restaurantes más exclusivos de Bogotá estaban a punto de cerrar cuando un grupo de roedores salió de entre los jardines para alimentarse de bolsas con residuos dejadas en el espacio público del Parque de la 93. La escena quedó en video y se volvió viral en redes sociales, en donde reabrió un debate que desde hace meses preocupa a vecinos, comerciantes y autoridades: el aumento de la presencia de ratas en distintos sectores de Bogotá.

Las imágenes muestran varios roedores desplazándose sin dificultad entre bolsas de basura y restos de comida dejados cerca de restaurantes del reconocido corredor gastronómico. No es la primera vez que ocurre algo semejante, ya que los habitantes del sector aseguraron que no se trata de un hecho aislado y reclamaron mayores controles sobre la disposición de residuos y la limpieza del espacio público.

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Vecinos aseguran que el problema se repite

La denuncia difundida en redes sociales volvió a poner sobre la mesa una problemática que ya había sido advertida en localidades como Chapinero, Engativá, Kennedy, Barrios Unidos, Teusaquillo y Usaquén, donde ciudadanos han reportado un incremento en la presencia de roedores tanto en parques como en zonas residenciales y corredores comerciales.

De acuerdo con líderes comunales y concejales consultados en distintos momentos por medios de comunicación, la acumulación de residuos en el espacio público, la disposición inadecuada de basura fuera de los horarios establecidos y algunos problemas en la recolección han favorecido la proliferación de estas plagas.

¿Qué riesgos representan los roedores?

La Secretaría Distrital de Salud ha advertido que la presencia de ratas y ratones constituye un problema de salud pública porque estos animales pueden transmitir enfermedades como la leptospirosis y el hantavirus, además de contaminar alimentos y superficies con orina y excrementos. Por esa razón, la entidad recomienda evitar el contacto con estos animales, no manipular residuos sin protección y reportar oportunamente los focos donde se detecte su presencia.

Los especialistas también recuerdan que los residuos orgánicos abandonados en calles, separadores y parques se convierten en una fuente permanente de alimento que facilita la reproducción de las colonias de roedores, especialmente durante la noche.

Distrito mantiene operativos de control

Frente a esta problemática, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) informó que ha reforzado la recolección de residuos en puntos críticos de la ciudad, incorporó nuevos vehículos compactadores y revisa el modelo de contenerización en sectores donde se han presentado rebosamientos o disposición inadecuada de basuras. Paralelamente, la Secretaría de Salud continúa realizando jornadas de control químico de roedores y seguimiento epidemiológico en las zonas con mayor presencia de estas plagas.

Las autoridades insisten en que el éxito de estas intervenciones depende también de la cultura ciudadana, especialmente del cumplimiento de los horarios para sacar la basura y de evitar dejar residuos de alimentos en el espacio público.

Reportes de roedores en Bogotá

El caso del Parque de la 93 no es aislado. Durante 2026 se han multiplicado las denuncias ciudadanas por presencia de roedores en localidades como Chapinero, Engativá, Kennedy, Barrios Unidos y Teusaquillo, una situación que las autoridades relacionan principalmente con la acumulación de residuos y problemas de disposición de basuras.

Desde marzo de 2024, solo la Subred Norte de la Secretaría Distrital de Salud ha intervenido 23.424 metros cuadrados mediante jornadas de control químico de roedores, mientras la UAESP anunció el fortalecimiento de la recolección con 35 nuevos vehículos compactadores y una capacidad operativa cercana a 1.000 toneladas diarias para atender puntos críticos de residuos. Pese a estas acciones, expertos advierten que, sin cambios en los hábitos de disposición de basuras y una recolección oportuna, las plagas seguirán encontrando condiciones favorables para expandirse, especialmente en zonas gastronómicas y corredores comerciales.

¿Qué hacer si detecta una plaga de roedores?

La Secretaría Distrital de Salud recomienda no manipular los animales ni intentar capturarlos. Lo adecuado es reportar la situación a la Subred Integrada de Servicios de Salud correspondiente a la localidad donde se presenta el foco, para que se programe una inspección sanitaria y, si es necesario, jornadas de control de roedores. Además, se aconseja mantener los residuos en bolsas cerradas, respetar los horarios de recolección, evitar dejar restos de comida en el espacio público y sellar posibles puntos de ingreso en viviendas o establecimientos comerciales.

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