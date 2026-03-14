Galán denuncia obstáculos para usar cámaras de seguridad tras robo y tiroteo en Bogotá

los hechos ocurrieron la noche del jueves 12 de marzo cuando sujetos armados interceptaron al residente de un conjunto residencial que se disponía a ingresar al lugar con una moto BMW que finalmente fue hurtada. En medio del hecho un celador intervino y se produjo el intercambio de disparos. Foto: Archivo Particular

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Un violento robo en el norte de Bogotá terminó en tiroteo y volvió a poner sobre la mesa un problema que las autoridades vienen señalando desde hace tiempo, el cual reside en las dificultades para acceder a cámaras de seguridad privadas durante operativos policiales.

El hecho ocurrió cuando un ciudadano fue abordado por delincuentes que le robaron una motocicleta de alta gama, lo que derivó en disparos durante la huida de los ladrones. Tras el ataque, la Policía intentó activar un operativo de persecución, conocido como “plan candado”, para cerrar las vías de escape.

Sin embargo, según denunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el operativo no pudo ejecutarse de manera efectiva por obstáculos para acceder a videos de cámaras de seguridad cercanas al lugar del delito.

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“Frenó la persecución de los ladrones”

De acuerdo con el alcalde, cuando la Policía llegó al lugar del robo, se encontró con trabas para obtener las imágenes de cámaras privadas instaladas en la zona, algo que —según explicó— ocurre con frecuencia en sectores del norte de la ciudad.

Sin esas grabaciones, las autoridades tuvieron dificultades para reconstruir la ruta de escape de los delincuentes y coordinar el cierre de vías para capturarlos.

El propio mandatario explicó que la falta de acceso inmediato a las cámaras impidió que el plan candado surtiera efecto, es decir, que se bloquearan a tiempo los corredores por donde escaparon los responsables.

Anoche, la Policía, al llegar al lugar de los hechos, enfrentó nuevamente (y como es frecuente en el norte de Bogotá) trabas para acceder a las imágenes de las cámaras privadas de seguridad, lo que le impidió que el plan candado surtiera efecto.



Es urgente reformar las normas… https://t.co/46JZQkyieF — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 13, 2026

¿Por qué las cámaras son clave?

En delitos como robos de vehículos o motocicletas, las cámaras de seguridad son una herramienta fundamental para la reacción policial.

Las imágenes permiten:

Identificar la dirección de fuga de los delincuentes.

Detectar vehículos de apoyo o rutas de escape.

Alertar a patrullas cercanas en tiempo real.

Cuando ese acceso no es inmediato, la persecución se vuelve mucho más difícil, especialmente en delitos que ocurren en segundos y en zonas con múltiples vías de salida.

La propuesta del Distrito tras el incidente

El alcalde anunció que llevará el tema al Congreso para buscar soluciones legales que permitan agilizar el acceso de la Policía a cámaras privadas durante operativos en curso.

La idea es reducir los trámites o barreras administrativas que hoy pueden retrasar el uso de estas grabaciones en situaciones de emergencia.

De hecho, dentro de las propuestas que se discuten en la ciudad está permitir que las autoridades puedan consultar estas imágenes sin dilaciones administrativas, lo que facilitaría capturar a los responsables o prevenir nuevos delitos.

Hurtos en Bogotá

Aunque este caso volvió a generar preocupación, las autoridades señalan que en la ciudad algunos delitos de alto impacto han mostrado reducciones recientes.

Según reportes oficiales, el hurto a personas ha disminuido más del 38 %, mientras que el robo de automotores y motocicletas también ha presentado caídas en los últimos registros.

Aun así, episodios violentos como el robo con tiroteo ocurrido en el norte de Bogotá evidencian que la capacidad de reacción policial sigue dependiendo en gran parte de la tecnología y del acceso oportuno a información clave, como las cámaras de seguridad.

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