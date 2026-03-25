Vecinos grabaron caso de violencia intrafamiliar, logrando la captura del responsable

El sujeto tiene 24 años. Foto: Policía de Bogotá

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Un indignante caso de violencia intrafamiliar ocurrió en las últimas horas en el barrio Recodo, localidad de Fontibón.

Gracias a un vecino que decidió grabar con su celular el delito, quedó en evidencia cómo al interior de un apartamento, un hombre golpeó a su pareja en reiteradas ocasiones.

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Con la evidencia registrada, decidieron alertar a la Policía, donde uniformados acudieron al llamado y capturaron en flagrancia al señalado agresor de 24 años.

Por su parte, la víctima de 21 años les contó a los patrulleros la agresión que sufrió y fue trasladada a un centro asistencial para su valoración médica.

Mientras tanto, el sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General y deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar.

Un año que va en aumento de casos

De acuerdo con cifras oficiales conocidas por el concejal Julián Sastoque, entre enero y febrero de 2026 se presentaron un total de 8.999 casos de violencia intrafamiliar en la ciudad, es decir, un aumento de 37% frente al mismo periodo del año 2025 y un promedio de 152 casos diarios, más de 6 cada hora.

Según el reporte de la Policía, de estos casos presentados, el 70.4% de los afectados son mujeres con más de 6.336 casos. Asimismo, 1.458 casos presentan a menores de edad como víctimas, lo cual significa un crecimiento de 80.4% frente al mismo periodo de 2025.

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“En resumen, la tendencia en 2026 muestra un aumento frente al 2025 que ya fue el año con más registros en la historia reciente con 47.368 casos”, alertó el cabildante.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía

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