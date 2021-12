Denuncian presunto caso de discriminación a persona no binaria en cine de Bogotá

El hecho de discriminación se presentó en una sala de cine en un centro comercial ubicado en el occidente de Bogotá. Foto: getty images

A través de una denuncia en redes sociales se dio a conocer un presunto caso de transfobia que habría ocurrido en una sala de cine en Bogotá, en donde a una persona no binaria se le negó el ingreso a un establecimiento debido a que su apariencia física no concordaba con sus documentos y su carnet de vacunación.

En el video en que se realizó la denuncia, Yeyito, la persona afectada, aseguró que intentó ingresar al lugar con su familia para ver una película. Sin embargo, cuando presentó su carnet de vacunación, un empleado del cine se negó a dejarlo ingresar.

Lea también: Capturados integrantes de banda que comercializaba licor adulterado en el centro del país

Ayer en @GranEstacionCC los señores de @Cine_Colombia no permitieron el ingreso de Yeyito, una persona trans, a las salas de cine en un acto de discriminación y transfobia. Después de esto tuvo que aguantar la humillación y la violencia por parte del personal.



¿Hasta cuándo? pic.twitter.com/9n1lzNugZ0 — Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) December 22, 2021

“Dice que no puedo entrar y después no deja entrar a mi hermano. Mi mamá ya había entrado, el esposo de ella, la novia de mi hermano y mi novia. Ellas salen a preguntar qué pasó y luego ya no las vuelven a dejar entrar. Sufrimos la violación a los derechos de una persona no binaria”, señaló la víctima.

Además, la persona afectada señaló que en el momento en que se interponía una queja ante el gerente del establecimiento, el empleado que no le permitió entrar se burlaba desde lejos. “Me hace señas de que siga llorando, algo a lo que mi novia responde yéndose a decirle que es un transfóbico”, afirmó en la denuncia.

Horas después, la empresa publicó un comunicado en el que aseguró que “por disposición del Gobierno Nacional, toda persona mayor de 18 años deberá presentar su carné de vacunación con esquema completo” e informó que se comunicaría con la persona afectada.

En este sentido, en las últimas horas Yeyito publicó un video en donde aclaró que tiene su carné de vacunación con el esquema completo y que se trata de un acto de discriminación. Además, dijo que continuará las acciones legales a pesar de haber sido contactado por la empresa.

Podría interesarle: Accidente de tránsito en vía Girardot - Bogotá dejó cuatro personas fallecidas

El caso está siendo acompañado por la Red Comunitaria Trans, que interpuso una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio y una denuncia por discriminación ante la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, esta organización hace un llamado al Gobierno Nacional y Distrital para que realicen una sensibilización sobre estos temas en los establecimientos comerciales.

“Es muy importante hacer un llamado al Ministerio de Salud y el Ministerio de Interior para sacar un protocolo o una circular para los establecimientos comerciales en los que se explique qué se debe hacer en los casos con personas transgéneros, porque este no es el primer caso ni el último que se va a presentar”, señaló Juli Salamanca, activista de la Red Comunitaria Trans.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.