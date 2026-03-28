Denuncian que equipos de seguridad en Bogotá están varados por burocracia

Imagen de referencia. Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva alerta sobre la seguridad en Bogotá puso el foco en un problema poco visible: equipos y motocicletas comprados para la Policía siguen sin operar debido a trámites administrativos. La denuncia fue hecha por el concejal Samir Bedoya, quien señaló que la burocracia está impidiendo que estos recursos lleguen a las calles.

Según el cabildante, aunque los equipos fueron adquiridos con recursos de 2025 a través de fondos locales, gran parte de la dotación permanece inactiva por retrasos en procesos como matrículas, revisiones técnicas y gestiones con proveedores.

Más información sobre Bogotá: Capturan a dos personas por secuestro y paseo millonario de Diana Ospina en Bogotá.

Equipos comprados, pero sin uso en las calles

El principal cuestionamiento es que, pese a la inversión ya realizada, los vehículos y equipos siguen detenidos en patios o sin entrar en operación, lo que limita la capacidad de respuesta de la Policía.

De acuerdo con la denuncia, cada equipo que no está en servicio representa menos presencia en los barrios y tiempos de reacción más largos ante hechos delictivos, en una ciudad donde la demanda de seguridad sigue siendo alta.

Bajan delitos, pero persiste la percepción de inseguridad

El debate se da en medio de cifras mixtas en seguridad. Según datos oficiales citados en la denuncia, en el primer bimestre de 2026 se registraron reducciones en varios delitos: los homicidios bajaron 12,5 %, la extorsión cayó 85,8 % y el hurto a personas disminuyó 38,3 %, con más de 8.000 casos menos.

Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo la percepción ciudadana. Bogotá cerró 2025 con 123.393 hurtos a personas, la cifra más alta entre las principales ciudades del país, mientras que cerca del 66 % de los ciudadanos se sienten inseguros.

Destrabar los equipos lo antes posible

Ante este panorama, el concejal hizo un llamado a la Alcaldía y a las administraciones locales para agilizar los procesos y poner en funcionamiento los equipos de seguridad lo antes posible.

La advertencia del cabildante apunta a que no basta con mostrar mejoras en las estadísticas si los recursos disponibles no están operando en la calle, donde realmente se mide el impacto de la seguridad.

Le puede interesar: Así operaba la red de paseos millonarios detrás del crimen del profesor Neill Cubides.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.