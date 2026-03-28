Capturan a dos personas por secuestro y paseo millonario de Diana Ospina en Bogotá

Diana Ospina reapareció tras el paseo millonario y envió un mensaje claro: denunciar es clave para evitar más víctimas. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

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El caso de Diana Ospina, víctima de secuestro y un paseo millonario en Bogotá, tuvo un avance clave en las últimas horas con la captura de dos de los presuntos responsables durante un operativo de seguimiento que venían efectuando las autoridades desde la liberación de Ospina.

Según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, los detenidos estarían vinculados directamente con el secuestro y hurto del que fue víctima la mujer cuando salió de una discoteca en el borde oriental de la ciudad, en un hecho que generó fuerte preocupación por el aumento de esta modalidad delictiva.

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Las capturas y el avance de la investigación

De acuerdo con la información oficial, las capturas se lograron tras labores investigativas que permitieron identificar a los presuntos implicados en el caso. Este resultado representa uno de los primeros avances concretos en la judicialización de los responsables del hecho.

Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer si hay más personas involucradas, en un proceso que busca no solo esclarecer el caso puntual, sino también desarticular posibles estructuras criminales detrás de estos delitos.

De momento, no se han publicado imágenes de los detenidos, y tampoco han confirmado si se trata de las personas que conducían el taxi que tomó Ospina a las afueras del establecimiento nocturno, o si se trata de las personas que venían en el otro vehículo que raptó a la mujer a pocas cuadras de su casa.

Un caso que refleja el problema del “paseo millonario”

El secuestro de Diana Ospina puso nuevamente en evidencia el impacto del “paseo millonario” en Bogotá, una modalidad en la que las víctimas son retenidas en vehículos mientras son obligadas a entregar dinero y pertenencias.

Este fenómeno ha mostrado un repunte reciente en la ciudad, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar operativos y estrategias para identificar a los responsables y frenar su expansión.

La conexión con otros casos en Bogotá

Las capturas se dan en medio de investigaciones más amplias que buscan determinar si estos hechos están relacionados con redes delincuenciales que operan bajo patrones similares, como ha advertido la Fiscalía en otros casos recientes, como el del profesor Neill Cubides.

Por eso, el foco ahora no solo está en los detenidos, sino en establecer si hacen parte de una estructura mayor que estaría detrás de varios episodios de “paseo millonario” en la capital.

Asimismo, estas capturas se dan en medio de un preocupante repunte del “paseo millonario” en Bogotá, una modalidad que hoy es investigada como secuestro extorsivo.

Según cifras oficiales, en 2025 se registraron entre 37 y 40 casos en la ciudad, lo que representa un aumento de más del 360 % frente a 2024, cuando apenas se reportaron ocho incidentes. Este crecimiento rompe con la tendencia de años anteriores, en los que el promedio anual no superaba los 12 a 15 casos, y evidencia la reaparición de redes criminales dedicadas a este delito.

Lo que sigue en el caso

Con estas capturas, el proceso entra en una nueva fase judicial en la que se definirá la situación de los implicados, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y la pista de otros posibles implicados.

El objetivo es identificar a todos los responsables y evitar que este tipo de delitos continúe afectando a ciudadanos en distintos puntos de Bogotá.

Esta madrugada fueron capturados dos de los responsables del secuestro de Diana Ospina ocurrido hace un mes. Durante los últimos 30 días la @policiadebogota con el apoyo de la @seguridadbog desarrolló una investigación estructurada con recursos del GAULA, SIPOL y SIJIN que llevó… pic.twitter.com/I0NXj63C7i — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 28, 2026

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