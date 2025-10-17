“Denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoría y ONU”: Alcalde

El alcalde se refirió a la jornada de protestas que terminaron en intervenciones por parte de la UNDMO. Foto: Archivo Particular

En disturbios y denuncias por agresiones terminó la semana de protestas programadas por organizaciones sociales en Bogotá y el país. Los disturbios presentados en la marcha convocada hacia la embajada de Estados Unidos en la capital, empañaron la jornada de este viernes con el saldo de cuatro uniformados de la Policía heridos con flechas y una estación vandalizada. El alcalde y el presidente, se pronunciaron.

¿Qué pasó?

En el marco de una gran movilización impulsada por el “Congreso de los Pueblos” y que completa cinco días, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, indicó que hacia las 3:30 de la tarde un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, razón por la cual, se autorizó la intervención de la UNDMO.

El alcalde, Carlos Fernando Galán, confirmó los hechos y rechazó la violencia ejercida por un grupo reducido de manifestantes: “algunos encapuchados, atacaron a la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. 4 policías resultaron heridos en cara, pierna y brazos.A esta hora, se mantiene la intervención policial sobre la Avenida El Dorado. Quiero ser claro: en Bogotá no hay espacio para la violencia”.

Lo más contundente de la declaración del mandatario es que afirmó que denunciará los hechos que resultaron en los uniformados heridos: “así mismo, denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoría del Pueblo y ONU”.

Le he dado la instrucción a la Policía de intervenir en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron a la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. 4 policías resultaron heridos en cara, pierna y brazos.… pic.twitter.com/aKJoeBOxLz — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 17, 2025

¿Cómo reaccionó el presidente?

Sobre lo acontecido en inmediaciones de la embajada estadounidense, el presidente Gustavo Petro, insistió en que veló por la seguridad del recinto, salvo por la acción de algunos violentos.

“Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EE. UU. en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el “Congreso de los Pueblos” para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas", puntualizó.

Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EEUU en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el "Congreso de los Pueblos" para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la.embajada con varios jóvenes heridos con flechas.



La… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 17, 2025

¿Por qué es la movilización?

El Espectador contactó con lideresas de organizaciones que se encuentran desarrollando la protesta. Marcela Cruz, del Congreso de los Pueblos, de la coordinación Nacional Agraria de la región Centro Oriente, de Arauca, indicó: “Desde esa organización campesina hemos venido haciendo una convergencia de organizaciones sociales alrededor de la plataforma del ‘Congreso de los Pueblos’, con el fin de plantear tanto al gobierno nacional, como a otras entidades del estado y a otros movimientos sociales, algunos temas que para nosotros son fundamentales en el sentido de promover, impulsar las transformaciones sociales que requiere Colombia”, señaló.

La lideresa indica que se mantenían al menos siete puntos en Bogotá. “Estamos en la Universidad Nacional, en el Ministerio del Interior, en la Sociedad de Activos Especiales que queda dentro del edificio San Martín, la Unidad de Víctimas también, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras.

Si bien las organizaciones han mantenido diálogo con la Defensoría del Pueblo y entidades afines, las organizaciones afirman que su objetivo no es entablar como tal una mesa de diálogo, sino dar a conocer las causas que los tienen ejerciendo su derecho a la protesta.

Por este motivo, este viernes se tenía programada la marcha hacia la embajada. Según las organizaciones, hasta este viernes realizarán los actos de protesta y piensan desocupar las entidades en las que permanecieron esta semana.

