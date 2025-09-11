Una persona resultó herida por explosión en la Universidad Nacional

Imagen de referencia. Las protestas comenzaron sobre las 4:00 p.m. de este jueves sobre la entrada de la calle 26. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la tarde de este jueves 11 de septiembre, a través de redes sociales y medios de comunicación, se reportó una explosión al interior de la Universidad Nacional, sede Bogotá, en medio de disturbios a las afueras de la institución educativa.

A través de un comunicado firmado por el rector de la Universidad, Leopoldo Múnera, y la vicerrectora, Carolina Jiménez, se dio a conocer que los enfrentamientos entre personas encapuchadas e integrantes de la fuerza pública comenzaron sobre las 4:00 p.m. en la portería de la calle 26.

Sobre las 6:00 p.m., señalan en el comunicado, se informó que una persona resultó herida mientras manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio de Sociología.

La persona fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial para su correspondiente atención médica, mientras la universidad puso en conocimiento de las autoridades competentes el hecho para su investigación.

Ante la situación y el escalamiento de los disturbios, la vicerrectoría de la universidad emitió la ‘alerta roja’ y ordenó el desalojó de la Ciudad Universitaria.

La Rectoría y la Vicerrectoría rechazaron que los campus de la Universidad Nacional “sean escenarios de acciones violentas que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad y perjudican el normal desarrollo de la vida universitaria”.

También pidieron a la sociedad colombiana no estigmatizar a la comunidad universitaria, pues aseguran que los hechos ocurridos corresponden a acciones aisladas que no representan el espíritu académico, crítico y plural de la institución.

