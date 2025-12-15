Desarticulan a “Los VN”: así operaba la red criminal ligada a homicidios en Soacha

Tras un año de seguimiento silencioso, la Policía Metropolitana de Soacha logró desarticular al Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) “Los VN”. Foto: Policía Nacional

Soacha, municipio estrechamente ligado a Bogotá, enfrenta varios desafíos de seguridad debido a sus dinámicas urbanas y rurales. Estructuras delincuenciales, organizadas y con influencia en todo en el territorio, siembran el terror en las comunas más asiladas y ponen en aprietos a las autoridades. Sin embargo, esta vez, la historia fue diferente.

Tras un año de seguimiento silencioso, la Policía Metropolitana de Soacha logró desarticular en las últimas horas al Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) “Los VN”, una estructura criminal con injerencia directa en varias comunas del municipio y señalada de múltiples homicidios, tráfico de drogas y uso de menores para delinquir.

En el marco de la operación bautizada como “Fortaleza”, los uniformados lograron ejecutar de manera simultánea siete diligencias de allanamiento y registro en Soacha, Bogotá, Villavicencio (Meta) y Florencia (Caquetá), en donde tenían indicios que se ocultaban los miembros de esta organización delictiva.

El resultado de las operaciones fue todo un éxito y se tradujo en doce personas capturadas por orden judicial, todas vinculadas a delitos de alto impacto como concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego e instrumentalización de menores.

Responsables de siete homicidios

De acuerdo con la información que compartió la Policía del vecino municipio, la investigación se extendió durante doce meses, tiempo en el que se recolectó material probatorio suficiente para vincular a “Los VN” con siete homicidios ocurridos en Soacha. La estructura ejercía control criminal principalmente en las comunas 1 (Compartir) y 2 (Centro), desde donde movía su operación ilegal.

El eje financiero del grupo era el tráfico de estupefacientes, actividad con la que obtenían ganancias ilícitas cercanas a los COP 100 millones mensuales, consolidando su poder territorial y su capacidad para sostener otras economías criminales.

Prontuario criminal

Uno de los perfiles más relevantes dentro de la organización es alias El Gato, quien fungia como cabecilla y registra múltiples anotaciones judiciales por delitos como violencia intrafamiliar, fuga de presos, extorsión, tráfico de estupefacientes, uso de menores de edad para delinquir, lesiones personales, amenazas, daño en bien ajeno y hurto calificado.

En conjunto, los doce capturados acumulan 42 anotaciones judiciales, relacionadas con homicidio, porte ilegal de armas, extorsión, cohecho, utilización ilegal de uniformes e insignias, hurto calificado, lesiones personales y violencia intrafamiliar, lo que da cuenta del nivel de reincidencia y peligrosidad de la estructura.

Durante el desarrollo de la operación, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, munición, 1.734 gramos de estupefacientes, varios teléfonos celulares y un vehículo, elementos que habrían sido utilizados para sostener la operación criminal del grupo.

Tras las capturas, los implicados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente y un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan los procesos penales en su contra.

Desde la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Soacha reiteraron su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, e insistieron en la importancia de la denuncia ciudadana a través de la línea de emergencias 123.

