¿Piensa salir de Bogotá esta Navidad? Estos son algunos de los pueblos que puede recorrer

La Navidad no solo se vive en la ciudad. A pocos kilómetros de Bogotá, varios municipios de Cundinamarca y Boyacá activaron rutas navideñas que combinan iluminación especial, cultura, gastronomía y recorridos turísticos pensados para toda la familia.

En estas rutas, la Navidad se recorre paso a paso: calles iluminadas, pesebres artesanales, sabores locales, ferias y actividades culturales que convierten cada pueblo en una experiencia distinta.

Ruta Navideña de Ubaté

Luces y colores del Altiplano Cundiboyacense

Esta ruta recorre el norte de Cundinamarca y algunos municipios de Boyacá, combinando historia colonial, arquitectura tradicional y paisajes de clima frío. Es ideal para quienes disfrutan de montañas, senderos ancestrales y pueblos con fuerte tradición campesina.

Circuitos del recorrido:

Circuito 1: Tausa, Sutatausa y Cucunubá.

Circuito 2: Susa, Fúquene y Ubaté.

Circuito 3: San Miguel de Sema, Guachetá y Lenguazaque.

Circuito 4: Saboyá, Chiquinquirá y Simijaca.

Ruta Navideña Sabana Centro

Oficios, Sabores y Saberes

Once municipios de la Sabana Centro abren sus puertas para mostrar lo mejor de su cultura, gastronomía y tradición artesanal. Esta ruta combina historia, naturaleza y experiencias turísticas emblemáticas.

Municipios participantes:

Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.

Paradas destacadas del recorrido:

Estación del Tren de la Sabana (Cajicá).

Parque principal de Chía.

Embalse del Neusa (Cogua).

Bioparque La Reserva (Cota).

Casa Museo Campesino (Gachancipá).

Mina de Sal (Nemocón).

Cabaña Alpina (Sopó).

Jardín Botánico (Tabio).

Casa Artesanal de Chitasugá (Tenjo).

Experiencia de parapente (Tocancipá).

Catedral de Sal (Zipaquirá).

Entre Machetá, Tibirita y Manta: la ruta navideña más tradicional de la región

Esta ruta recorre tres poblaciones que mantienen viva una Navidad serena y tradicional, ideal para quienes buscan una experiencia más cercana a la historia, la cultura y las tradiciones locales.

La travesía comienza en el cementerio indígena de Machetá, continúa por el parque principal de Tibirita y culmina en las calles iluminadas de Manta. A lo largo del recorrido, los visitantes se encuentran con pesebres elaborados con técnicas tradicionales, expresiones artísticas y actividades pensadas para disfrutar en familia, en un ambiente tranquilo y cargado de sentido cultural.

Ruta Navideña Sabana de Occidente

La provincia de Sabana de Occidente también se suma a la agenda navideña con paradas en espacios representativos de cada municipio:

Parque Las Aguas (Mosquera).

Parque Pedro Fernández (Madrid).

Centplro Cultural Bacatá (Funza).

Parque Arqueológico Piedras del Tunjo (Facatativá).

Esta ruta combina naturaleza, cultura e historia en escenarios que cobran un ambiente especial durante la temporada decembrina.

¿Desde cuándo y en qué horarios se pueden recorrer las rutas?

Las rutas navideñas se desarrollan a lo largo del mes de diciembre, en el marco de la temporada decembrina, con una programación que se concentra especialmente entre la mitad y el cierre del mes.

En cuanto a los horarios, no existe una franja única, pues cada municipio define su propia agenda. Sin embargo, la mayoría de las actividades, alumbrados, pesebres, ferias y eventos culturales, están pensadas para disfrutarse en horas de la tarde y la noche, generalmente a partir de las 5:30 p. m. o 6:00 p. m., cuando se encienden las luces navideñas.

Algunos municipios complementan la experiencia con planes diurnos, como recorridos guiados, muestras gastronómicas y actividades culturales durante el día, especialmente los fines de semana.

Recomendación clave: antes de viajar, es aconsejable consultar la programación específica de cada municipio, ya que las fechas y los horarios pueden variar según el circuito y el día.

Un plan para salir de la ciudad sin ir muy lejos

En los últimos años, las rutas navideñas cercanas a Bogotá se han consolidado como una alternativa para quienes buscan planes distintos en diciembre: recorridos cortos, actividades para todas las edades y la posibilidad de conocer pueblos que celebran la Navidad desde sus tradiciones.

Más allá de las luces, estas rutas invitan a recorrer el territorio con calma, apoyar el turismo local y vivir una Navidad diferente, volviendo a las raíces de pueblo en pueblo.

