Bogotá

¿Piensa salir de Bogotá esta Navidad? Estos son algunos de los pueblos que puede recorrer

Durante diciembre, varios municipios de Cundinamarca y Boyacá activaron rutas navideñas que combinan turismo, cultura y tradiciones locales. Un plan perfecto para pegarse la rodadita y no perdérselas.

Redacción Bogotá
15 de diciembre de 2025 - 07:08 p. m.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
La Navidad no solo se vive en la ciudad. A pocos kilómetros de Bogotá, varios municipios de Cundinamarca y Boyacá activaron rutas navideñas que combinan iluminación especial, cultura, gastronomía y recorridos turísticos pensados para toda la familia.

En estas rutas, la Navidad se recorre paso a paso: calles iluminadas, pesebres artesanales, sabores locales, ferias y actividades culturales que convierten cada pueblo en una experiencia distinta.

Ruta Navideña de Ubaté

Luces y colores del Altiplano Cundiboyacense

Esta ruta recorre el norte de Cundinamarca y algunos municipios de Boyacá, combinando historia colonial, arquitectura tradicional y paisajes de clima frío. Es ideal para quienes disfrutan de montañas, senderos ancestrales y pueblos con fuerte tradición campesina.

Circuitos del recorrido:

Circuito 1: Tausa, Sutatausa y Cucunubá.

Circuito 2: Susa, Fúquene y Ubaté.

Circuito 3: San Miguel de Sema, Guachetá y Lenguazaque.

Circuito 4: Saboyá, Chiquinquirá y Simijaca.

Ruta Navideña Sabana Centro

Oficios, Sabores y Saberes

Once municipios de la Sabana Centro abren sus puertas para mostrar lo mejor de su cultura, gastronomía y tradición artesanal. Esta ruta combina historia, naturaleza y experiencias turísticas emblemáticas.

Municipios participantes:

Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.

Paradas destacadas del recorrido:

  • Estación del Tren de la Sabana (Cajicá).
  • Parque principal de Chía.
  • Embalse del Neusa (Cogua).
  • Bioparque La Reserva (Cota).
  • Casa Museo Campesino (Gachancipá).
  • Mina de Sal (Nemocón).
  • Cabaña Alpina (Sopó).
  • Jardín Botánico (Tabio).
  • Casa Artesanal de Chitasugá (Tenjo).
  • Experiencia de parapente (Tocancipá).
  • Catedral de Sal (Zipaquirá).

Entre Machetá, Tibirita y Manta: la ruta navideña más tradicional de la región

Esta ruta recorre tres poblaciones que mantienen viva una Navidad serena y tradicional, ideal para quienes buscan una experiencia más cercana a la historia, la cultura y las tradiciones locales.

La travesía comienza en el cementerio indígena de Machetá, continúa por el parque principal de Tibirita y culmina en las calles iluminadas de Manta. A lo largo del recorrido, los visitantes se encuentran con pesebres elaborados con técnicas tradicionales, expresiones artísticas y actividades pensadas para disfrutar en familia, en un ambiente tranquilo y cargado de sentido cultural.

Ruta Navideña Sabana de Occidente

La provincia de Sabana de Occidente también se suma a la agenda navideña con paradas en espacios representativos de cada municipio:

  • Parque Las Aguas (Mosquera).
  • Parque Pedro Fernández (Madrid).
  • Centplro Cultural Bacatá (Funza).
  • Parque Arqueológico Piedras del Tunjo (Facatativá).

Esta ruta combina naturaleza, cultura e historia en escenarios que cobran un ambiente especial durante la temporada decembrina.

¿Desde cuándo y en qué horarios se pueden recorrer las rutas?

Las rutas navideñas se desarrollan a lo largo del mes de diciembre, en el marco de la temporada decembrina, con una programación que se concentra especialmente entre la mitad y el cierre del mes.

En cuanto a los horarios, no existe una franja única, pues cada municipio define su propia agenda. Sin embargo, la mayoría de las actividades, alumbrados, pesebres, ferias y eventos culturales, están pensadas para disfrutarse en horas de la tarde y la noche, generalmente a partir de las 5:30 p. m. o 6:00 p. m., cuando se encienden las luces navideñas.

Algunos municipios complementan la experiencia con planes diurnos, como recorridos guiados, muestras gastronómicas y actividades culturales durante el día, especialmente los fines de semana.

Recomendación clave: antes de viajar, es aconsejable consultar la programación específica de cada municipio, ya que las fechas y los horarios pueden variar según el circuito y el día.

Un plan para salir de la ciudad sin ir muy lejos

En los últimos años, las rutas navideñas cercanas a Bogotá se han consolidado como una alternativa para quienes buscan planes distintos en diciembre: recorridos cortos, actividades para todas las edades y la posibilidad de conocer pueblos que celebran la Navidad desde sus tradiciones.

Más allá de las luces, estas rutas invitan a recorrer el territorio con calma, apoyar el turismo local y vivir una Navidad diferente, volviendo a las raíces de pueblo en pueblo.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

