¿Piensa salir de Bogotá esta Navidad? Estos son algunos de los pueblos que puede recorrer

La Navidad no solo se vive en la ciudad. A pocos kilómetros de Bogotá, varios municipios de Cundinamarca y Boyacá activaron rutas navideñas que combinan iluminación especial, cultura, gastronomía y recorridos turísticos pensados para toda la familia.
En estas rutas, la Navidad se recorre paso a paso: calles iluminadas, pesebres artesanales, sabores locales, ferias y actividades culturales que convierten cada pueblo en una experiencia distinta.
Ruta Navideña de Ubaté
Luces y colores del Altiplano Cundiboyacense
Esta ruta recorre el norte de Cundinamarca y algunos municipios de Boyacá, combinando historia colonial, arquitectura tradicional y paisajes de clima frío. Es ideal para quienes disfrutan de montañas, senderos ancestrales y pueblos con fuerte tradición campesina.
Circuitos del recorrido:
Circuito 1: Tausa, Sutatausa y Cucunubá.
Circuito 2: Susa, Fúquene y Ubaté.
Circuito 3: San Miguel de Sema, Guachetá y Lenguazaque.
Circuito 4: Saboyá, Chiquinquirá y Simijaca.
Ruta Navideña Sabana Centro
Oficios, Sabores y Saberes
Once municipios de la Sabana Centro abren sus puertas para mostrar lo mejor de su cultura, gastronomía y tradición artesanal. Esta ruta combina historia, naturaleza y experiencias turísticas emblemáticas.
Municipios participantes:
Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.
Paradas destacadas del recorrido:
- Estación del Tren de la Sabana (Cajicá).
- Parque principal de Chía.
- Embalse del Neusa (Cogua).
- Bioparque La Reserva (Cota).
- Casa Museo Campesino (Gachancipá).
- Mina de Sal (Nemocón).
- Cabaña Alpina (Sopó).
- Jardín Botánico (Tabio).
- Casa Artesanal de Chitasugá (Tenjo).
- Experiencia de parapente (Tocancipá).
- Catedral de Sal (Zipaquirá).
Entre Machetá, Tibirita y Manta: la ruta navideña más tradicional de la región
Esta ruta recorre tres poblaciones que mantienen viva una Navidad serena y tradicional, ideal para quienes buscan una experiencia más cercana a la historia, la cultura y las tradiciones locales.
La travesía comienza en el cementerio indígena de Machetá, continúa por el parque principal de Tibirita y culmina en las calles iluminadas de Manta. A lo largo del recorrido, los visitantes se encuentran con pesebres elaborados con técnicas tradicionales, expresiones artísticas y actividades pensadas para disfrutar en familia, en un ambiente tranquilo y cargado de sentido cultural.
Ruta Navideña Sabana de Occidente
La provincia de Sabana de Occidente también se suma a la agenda navideña con paradas en espacios representativos de cada municipio:
- Parque Las Aguas (Mosquera).
- Parque Pedro Fernández (Madrid).
- Centplro Cultural Bacatá (Funza).
- Parque Arqueológico Piedras del Tunjo (Facatativá).
Esta ruta combina naturaleza, cultura e historia en escenarios que cobran un ambiente especial durante la temporada decembrina.
¿Desde cuándo y en qué horarios se pueden recorrer las rutas?
Las rutas navideñas se desarrollan a lo largo del mes de diciembre, en el marco de la temporada decembrina, con una programación que se concentra especialmente entre la mitad y el cierre del mes.
En cuanto a los horarios, no existe una franja única, pues cada municipio define su propia agenda. Sin embargo, la mayoría de las actividades, alumbrados, pesebres, ferias y eventos culturales, están pensadas para disfrutarse en horas de la tarde y la noche, generalmente a partir de las 5:30 p. m. o 6:00 p. m., cuando se encienden las luces navideñas.
Algunos municipios complementan la experiencia con planes diurnos, como recorridos guiados, muestras gastronómicas y actividades culturales durante el día, especialmente los fines de semana.
Recomendación clave: antes de viajar, es aconsejable consultar la programación específica de cada municipio, ya que las fechas y los horarios pueden variar según el circuito y el día.
Un plan para salir de la ciudad sin ir muy lejos
En los últimos años, las rutas navideñas cercanas a Bogotá se han consolidado como una alternativa para quienes buscan planes distintos en diciembre: recorridos cortos, actividades para todas las edades y la posibilidad de conocer pueblos que celebran la Navidad desde sus tradiciones.
Más allá de las luces, estas rutas invitan a recorrer el territorio con calma, apoyar el turismo local y vivir una Navidad diferente, volviendo a las raíces de pueblo en pueblo.
