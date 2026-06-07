Descarrilamiento del Tren de la Sabana generó alarma entre cientos de pasajeros

Tren de la Sabana se descarriló a la altura de la NQS. Foto: Redes Sociales

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Lo que debía ser un recorrido turístico de domingo terminó en una emergencia que obligó a movilizar organismos de socorro y a restringir el tránsito en uno de los corredores más transitados de Bogotá. El Tren de la Sabana se descarriló este 7 de junio a la altura de la avenida NQS con calle 63 mientras transportaba cerca de 600 pasajeros.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades y del operador ferroviario, la situación se presentó en horas de la tarde cuando varios vagones se salieron de la vía férrea en inmediaciones del corredor de la carrera 30. La emergencia generó alarma entre los ocupantes y afectaciones en la movilidad del sector.

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No se reportaron personas heridas

Tras el incidente, unidades de emergencia, personal técnico y autoridades de movilidad llegaron al lugar para verificar el estado de los pasajeros y evaluar las condiciones de seguridad de la operación.

Los reportes conocidos hasta el momento indican que no se registraron personas lesionadas, pese a que el tren transportaba cientos de viajeros en uno de sus recorridos turísticos habituales.

Las autoridades iniciaron las inspecciones correspondientes para establecer las causas del descarrilamiento y determinar si existió alguna falla técnica o condición externa que provocara la emergencia.

Restricciones de movilidad en la NQS

El incidente obligó a implementar medidas de manejo de tráfico en el corredor de la NQS, una de las principales arterias viales de la capital.

Mientras avanzaban las labores de atención y verificación de la infraestructura férrea, conductores y usuarios del transporte público reportaron congestiones en el sector, especialmente en sentido sur. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos estar atentos a los canales oficiales de movilidad para conocer el estado de las restricciones y los tiempos estimados de normalización.

Un hecho poco frecuente en la operación del tren

Aunque el Tren de la Sabana ha estado involucrado en distintos incidentes durante los últimos años, la mayoría han correspondido a colisiones con vehículos o peatones en cruces ferroviarios. En abril de 2026 se registró el arrollamiento de una mujer en Usaquén y, semanas después, un choque entre una formación férrea y un vehículo particular en el norte de Bogotá.

Sin embargo, el descarrilamiento ocurrido este domingo representa un episodio menos habitual debido a que involucró una formación con cerca de 600 pasajeros a bordo, sin que se reportaran personas heridas. Las causas de la emergencia continúan bajo investigación.

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