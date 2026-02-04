Descubren 84 kilos de marihuana ocultos en transformadores en aeropuerto de Bogotá

Los perros antinarcóticos del aeropuerto realizaron el hallazgo de los estupefacientes. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Más de 84 kilos de marihuana fueron incautados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de que la droga fuera hallada oculta dentro de dos transformadores de energía, durante un procedimiento adelantado por la Policía Nacional.

El hallazgo se realizó en el marco de un operativo de control de rutina que los uniformados efectuaban en las bodegas de envíos nacionales en la terminal aérea de la capital.

Canino alertó sobre encomienda sospechosa

Durante el registro, el canino antinarcóticos del aeropuerto, Runy, alertó a los policías sobre una caja que contenía dos transformadores eléctricos. Al realizar la inspección, los uniformados encontraron una sustancia vegetal que, por sus características y olor, coincidió con la marihuana.

En total fueron hallados 71 paquetes vinipelados, con un peso aproximado de 84.225 gramos del estupefaciente.

Según la información suministrada por las autoridades, la encomienda tenía como origen la ciudad de Barranquilla y como destino final San Andrés.

Llamado a la denuncia ciudadana

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la integridad de los habitantes, a través de la línea de emergencia 123 o acercándose al CAI más cercano.

Las autoridades continúan adelantando labores de control en terminales de transporte y puntos estratégicos para prevenir el tráfico de estupefacientes en la capital del país.

