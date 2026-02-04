Vehículo cayó por abismo de 40 metros y terminó sobre una casa en Ciudad Bolívar

El vehículo rodó por la zona montañosa y cayó sobre una casa de construcción informal en el barrio Arabia. Foto: Noticias Caracol

Una mujer se salvó de milagro luego de que su vehículo rodara 40 metros por una zona montañosa, y cayera sobre una vivienda en el barrio Rinconcito, de la localidad de Ciudad Bolívar. Los hechos ocurrieron a las 9:00 P.M. del martes 3 de febrero cuando la conductora del vehículo regresaba a su vivienda en el sector.

De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió cuando la conductora perdió el control del automóvil mientras transitaba por una vía con pendiente pronunciada, que se encuentra en malas condiciones por las lluvias de los últimos días.

Al no poder ascender por esta pendiente, el vehículo se salió de la calzada y descendió sin control hasta impactar contra una casa de construcción informal del sector, causando alarma entre los residentes. Afortunadamente, no había personas en la vivienda, por lo cual se redujo el impacto potencial del accidente.

Mujer resultó herida tras el impacto

Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudieron al lugar para realizar las labores de rescate debido a que la conductora quedó atrapada dentro del vehículo y tuvo que ser liberada con apoyo de equipos especializados.

Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial, en donde recibió atención médica y, aunque la mujer sufrió heridas de consideración, su condición es estable.

Asimismo, las autoridades indicaron que la remoción del vehículo ha sido compleja debido a las condiciones del terreno y a la ubicación de la vivienda afectada, lo que ha requerido maniobras técnicas adicionales.

