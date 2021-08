Desde este viernes vuelve la rumba hasta las 3:00 a.m. en Bogotá

Bares, discotecas, conciertos y eventos masivos de carácter cultural podrán funcionar desde las 10:00 a.m. y hasta las 3:00 a.m. del siguiente día.

Durante esta mañana, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López anunció que los establecimientos de entretenimiento nocturno podrán retomar su horario habitual de operación hasta las 3:00 a.m. Con esta medida los bares, discotecas, conciertos y eventos masivos de carácter cultural funcionarán desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del siguiente día.

De igual forma, establecimientos de comercio que expendan bebidas alcohólicas para consumo en lugar, también podrán operar bajo estos horarios, siempre y cuando sigan cumpliendo con las medidas de bioseguridad y garanticen que los usuarios respeten los protocolos de bioseguridad. También, en los conciertos y eventos masivos de carácter cultural se podrá vender bebidas alcohólicas.

Si usted aún no ha legalizado los protocolos para su establecimiento, puede hacerlo en la la página web de Reactivación Económica.

A partir de mañana los bares en Bogotá podrán funcionar desde las 10:00am hasta las 3:00am del día siguiente. La medida también regirá para conciertos y eventos masivos culturales.



Gracias a la vacunación y al cuidado de todos, hoy se abre este espacio que generará más empleos. pic.twitter.com/gYwmK5QCR3 — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) August 26, 2021

“Todos los establecimientos de comercio que desarrollen la actividad económica de bares, gastrobares, lugares de baile y discotecas, deberán realizar la inscripción de los protocolos de bioseguridad e implementar dichos protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.”, señala el decreto.

Esta decisión rápidamente fue celebrada por la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) quien destaca que con este nuevo horario de operación habrá una recuperación adicional de cerca del 25 % de los equipos de trabajo, que hasta la fecha llegaba al 50 %, lo que significa que aproximadamente el 75 % de empleos de este sector se podrán recuperar, beneficiando principalmente a mujeres y jóvenes.

“Celebramos esta medida que permite conservar el tejido social y empresarial que gira alrededor de los gastrobares, bares y discotecas de la ciudad y permite contrarrestar la oferta clandestina e ilegal que se ha fortalecido en la capital”, destaca Asobares.