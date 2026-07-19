Desfile del 20 de Julio llegará al sur de Bogotá con acompañamiento de 3.000 policías

La Policía organizó un esquema de vigilancia perimetral conformado por 21 cuadrantes de seguridad, distribuidos alrededor del recorrido con 1.640 uniformados pertenecientes a diferentes especialidades. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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Bogotá vivirá un desfile del 20 de julio más extenso de lo habitual. Con un dispositivo de seguridad que cubrirá el recorrido de 2,3 kilómetros sobre la avenida Villavicencio, entre la transversal 70C y la carrera 23C, la capital prepara la llegada del desfile al sur.

A lo largo de la ruta habrá 800 uniformados encargados de atender cualquier eventualidad y velar por la seguridad de los asistentes.

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De manera complementaria, la Policía desplegará 21 cuadrantes de seguridad con 1.640 uniformados en los barrios aledaños al desfile. Además, cerca de 536 integrantes de unidades especializadas, entre ellas comandos Jungla, realizarán labores de vigilancia en el río Tunjuelo y otros puntos estratégicos del recorrido.

Como parte del plan, las autoridades también implementarán controles en parqueaderos, puestos fijos y móviles en corredores viales del sur de la ciudad y tres puntos de control aleatorios en sectores cercanos a Ciudad Bolívar. Estas acciones buscan prevenir delitos, verificar personas y vehículos, y reforzar la seguridad antes, durante y después del desfile.

La Policía informó, además, que en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá fueron priorizados 15 puntos considerados de mayor incidencia delictiva durante los fines de semana, donde se reforzará la presencia institucional.

Movilizaciones programadas para el domingo 20 de julio

La conmemoración del Día de la Independencia en la capital estará acompañada de varias movilizaciones sociales programadas para este lunes 20 de julio. Gestoras y Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos acompañarán las distintas actividades.

Evento cultural: “Muchas gracias presidente” Hora: 8:00 a. m. Lugar: Carrera 51 Diagonal 58 Sur, parque contiguo al Redentor, barrio Villa Ximena (Tunjuelito).

Marcha: “20 de Julio a las Calles #DesobedienciaCivil” Hora: 9:00 a. m. Convoca: Pacto Histórico. Puntos de concentración: Cementerio Central. Planetario Distrital. Calle 72 con carrera Séptima. Carrera 30 con calle 45. Destino: Plaza de Bolívar.

Marcha: “Suroriente por la defensa de Colombia” Hora: 9:00 a. m. Convoca: Alianza por la Vida – Pacto Popular por la Defensa de Colombia. Concentración: Carrera 10 con calle 27 Sur (frente a Dollar City), San Cristóbal. Destino: Plaza de Bolívar.

Plantón: “Por la dignidad, la justicia y la transformación social” Hora: 9:30 a. m. Lugar: Universidad Distrital, sede Tecnológica (Ciudad Bolívar). Convoca: Movimiento M-19.

Plantón: “Colombia libre y soberana” Hora: 11:00 a. m. Lugar: Centro Comercial El Ensueño (Ciudad Bolívar). Convoca: Fecode.



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