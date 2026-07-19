Se disfrazaron de agentes de la Sijin para robar en el Terminal: hubo persecución y balacera

Hombre es capturado por usar prendas de la Policía para cometer robos. Foto: Policía de Bogotá

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Delincuentes emplean una nueva modalidad de hurto en terminales de Bogotá. En un nuevo hecho ocurrido este fin de semana, uniformados confrontaron a varios sujetos armados que, presuntamente, amenazaban a los ocupantes de un carro cerca de la Terminal Salitre, con atuendos de Policía.

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Al llegar al lugar, los policías encontraron a cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas y portaban gorras con distintivos de la Policía Nacional. Al notar la presencia de los uniformados, los sospechosos emprendieron la huida, lo que dio lugar a una persecución que escaló a un intercambio de disparos.

Durante el intento de fuga de los asaltantes, una de las motocicletas chocó contra un vehículo, lo que permitió la captura de uno de los presuntos implicados. Los demás huyeron del sitio.

En el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 22 con munición y establecieron que la motocicleta en la que se movilizaba tenía un reporte vigente por hurto.

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La Policía indicó que los sospechosos se hacían pasar por integrantes de la SIJIN para cometer delitos. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y receptación.

Además, de acuerdo con las autoridades, registra antecedentes judiciales por hurto y otros delitos.

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