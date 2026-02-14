Logo El Espectador
Desmantelan parqueadero clandestino con carros robados en Ciudad Bolívar

Lo que parecía un parqueadero más en el barrio Paraíso, en Ciudad Bolívar, escondía vehículos con identidades alteradas y un presunto vínculo con el hurto. Una denuncia ciudadana permitió destapar la operación.

Redacción Bogotá
14 de febrero de 2026 - 12:37 a. m.
El procedimiento se realizó en el barrio Paraíso, luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de varios automotores sospechosos en un lote utilizado como parqueadero informal.
Foto: Policía metropolitana de Bogotá
Cinco personas fueron capturadas y dos vehículos presuntamente hurtados fueron recuperados en medio de un operativo adelantado por la Policía en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

El procedimiento se realizó en el barrio Paraíso, luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de varios automotores sospechosos en un lote utilizado como parqueadero informal.

Con el apoyo del grupo de automotores de la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades realizaron una inspección técnica a los vehículos, encontrando alteraciones en los números de chasis y motor, los cuales no coincidían con las placas instaladas.

Según explicó la Policía, el operativo fue posible gracias a la información oportuna de la ciudadanía. “Con el apoyo del grupo de automotores de la SIJÍN, se estableció que presentaban modificaciones en sus sistemas de identificación, lo que indicaría que serían hurtados”, señaló la institución.

Durante el procedimiento, cinco personas fueron capturadas en el lugar y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de receptación y alteración o supresión de número de identificación de vehículo automotor.

Tanto los detenidos como los automotores recuperados quedaron bajo custodia de las autoridades para el respectivo proceso judicial.

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencias 123, con el fin de facilitar la reacción oportuna de los uniformados y fortalecer la seguridad en la localidad.

La vocería del caso estuvo a cargo del teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

