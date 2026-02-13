¿Bajará el pasaje de TransMilenio? Esto se sabe tras la suspensión del salario mínimo

Ingreso de usuarios al sistema de transporte que presentará un aumento en su pasaje Foto: El Espectador - José Vargas

A raíz de la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que incrementó en un 23 % el salario mínimo en el país, varios ciudadanos y concejales se han preguntado qué ocurrirá con el pasaje de TransMilenio. Esto, porque la empresa de transporte masivo de la ciudad aumentó el mes pasado la tarifa en COP 350 como respuesta al alza del mínimo fijado por el Gobierno Nacional.

Tras conocerse la suspensión del incremento, algunos concejales de Bogotá, como Julián Espinosa y Julián Triana, de la Alianza Verde, y Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, solicitaron al Distrito revisar el ajuste tarifario.

El alcalde @CarlosFGalan aumentó el pasaje de TransMilenio con el argumento del incremento del salario mínimo.



El alcalde @CarlosFGalan aumentó el pasaje de TransMilenio con el argumento del incremento del salario mínimo.



Ahora que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente ese aumento, corresponde que la Alcaldía @Bogota y @TransMilenio suspender también el incremento de 350 pesos… — Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) February 13, 2026

Por otro lado, cabildantes de la bancada de Gobierno (El Nuevo Liberalismo), como Cristina Calderón, respondieron que, por su propio contenido y argumentación, la decisión del Consejo de Estado no puede tener efectos inmediatos en los torniquetes de Transmilenio.

Concejal, como usted sabe, el salario mínimo NO baja hoy. Lo que hizo el Consejo de Estado fue darle al Gobierno Nacional 8 días para expedir un nuevo decreto.

Con este desgobierno de su presidente, que padecemos todos los colombianos, nadie sabe con qué vayan a salir. Puede ser… https://t.co/oOksexwjdd — Concejal Cristina Calderón Restrepo (@CCalderonRA) February 13, 2026

Entonces, ¿bajará el pasaje de TransMilenio?

El Espectador consultó con TransMilenio para verificar si tomará alguna medida frente al costo del pasaje, pero la entidad respondió que esperará a que “se surta el debido proceso” antes de tomar cualquier determinación.

En este contexto, vale la pena resaltar que el Consejo de Estado le dio al Gobierno Nacional un plazo de ocho días para expedir un nuevo decreto sobre el salario mínimo. Este no puede ser idéntico al anterior y deberá contar con un mayor sustento técnico y jurídico que respalde el eventual aumento del salario mínimo mensual.

Mientras transcurre este período, lo más probable es que el pasaje de TransMilenio no sufra modificaciones y se mantenga en COP 3.550, como se estableció el pasado 14 de enero.

Lo que ocurra después dependerá de la respuesta del Gobierno Nacional a la decisión del Consejo de Estado y de una eventual rectificación del alto tribunal. Por ahora, según lo expuesto en la decisión adoptada por la corporación, no existen efectos retroactivos inmediatos sobre el aumento del salario mínimo decretado en diciembre.

