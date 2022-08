Desmonte de capilla católica en el Aeropuerto El Dorado: ¿Quién dio la orden?

Desmontarán oratorio de El Dorado para crear espacio abierto a todas las religiones. Foto: Cortesía

La polémica por la decisión de desmontar la capilla católica, que por años estuvo instalada en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, para convertirla en un espacio de reflexión neutro, no cesa. Ahora, la discusión es alrededor de ¿Quién dio la orden?

Según la empresa a cargo de la concesión del aeropuerto, el cambio de espacio destinado a las prácticas religiosas fue modificado “pensando en todos nuestros viajeros y sus diferentes creencias. Esta es una decisión de la OPAIN, para ofrecer mejores servicios, que incluya a todos los pasajeros y a la comunidad aeroportuaria”.

#Comunicado | OPAIN SA, Concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado, informa que: pic.twitter.com/mWdKggKCdS — Aeropuerto El Dorado (@BOG_ELDORADO) August 27, 2022

No obstante, según la Diócesis de Fontibón, que tenía un convenio para operar la capilla hasta 2037, la decisión se tomó por solicitud de la secretaría de Gobierno de Bogotá, la cual acató OPAIN, a pesar de haber podido negarse a aceptar dicha determinación.

“No hubo diálogo. OPAIN es una empresa autónoma, pero fue la Secretaría de Gobierno la que le pidió que nos sacará del aeropuerto. Denunciamos esto, porque no nos deja así evangelizar y atender a las personas que desean acercarse a la paz de Dios”, manifestó el obispo de Fontibón, Juan Vicente Córdoba Villota.

Pronunciamiento de Monseñor Juan Vicente Córdoba, respecto al abuso cometido por la Secretaría de gobierno de la Alcaldía Mayor y la Empresa Opaín, al clausurar la Capilla del Aeropuerto. pic.twitter.com/bLRlKv9Q0M — Padre Ramón Zambrano (@Padreramonzam) August 29, 2022

Ante estas declaraciones, el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, indicó a los medios de comunicación que la decisión de retirar la ornamentación católica de la capital la tomó directamente OPAIN. En ese sentido, este fue el resultado de la petición de personas privadas que interpusieron tutelas y derechos de petición, que exigían que el oratorio del aeropuerto tuviera acceso a todas las religiones.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López aseguró que, a pesar de ser católica, celebra la decisión que se tomó en El Dorado, al garantizar la libertad de cultos en el país.

Este caso ha generado descontento entre la comunidad católica del país e, incluso, de sectores cristianos. “Estas acciones buscan expulsar el hecho religioso de la esfera pública. ¿Qué sentiría ella si le ordenarán pintar de blanco todas las paredes que ha pintado con banderas LGBTI en la ciudad?”, manifestó a Blu Radio, el concejal y pastor cristiano, Marco Acosta.

El masivo rechazo frente a esta decisión parece lógico si se tiene en cuenta que en Colombia, de acuerdo con la Encuesta de Cultura Política 2021, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las doctrinas cristianas siguen concentrando la mayoría de fieles, encabezadas por el catolicismo, con el 78,2 %; seguida por evangélicos, pentecostales y protestantes, con el 9 %.

No obstante, cada día son más las personas que se declaran no creyentes. Según la encuesta, quienes no creen o creen en un ser superior sin pertenecer a ninguna religión pasaron de ser el 4,8 % en 2015 al 9,2 % en 2021. Por su parte, las religiones orientales (islam, budismo, hinduismo, taoísmo, confucionismo y bahaísmo) tan solo concentran un 0,8 %.

Por el momento, en el Aeropuerto continúan las remodelaciones dentro del oratorio, que se habilitará en los próximos días con nuevo espacio neutros, donde se podrán profesar todas las religiones, y la iglesia católica contará con una hora al día para realizar una eucaristía.

