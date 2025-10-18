Desplegarán más de 5.200 policías para elecciones de Consejos de Juventud en Bogotá

En Bogotá, se espera que voten más de 400.000 jóvenes. Foto: Mauricio Alvarado

Ya está todo listo para las elecciones de Consejos Locales de Juventud, este domingo 19 de octubre. La Policía de Bogotá confirmó el dispositivo de seguridad, para garantizar el desarrollo de los comicios. Por su parte, la Alcaldía de Bogotá confirmó que no habrá Ley Seca.

Las votaciones comenzarán a las 8:00 a.m. e irán hasta las 4:00 p.m. En la ciudad hay 1.728.112 jóvenes habilitados para votar, de este total 859.084 son mujeres y 869.028 son hombres. Son 2.905 mesas, distribuidas en 907 puestos de votación ubicados en las localidades.

Más de 5.200 policías en las calles

El coronel Nelson Zambrano, comandante Operativo de reacción y control, informó que habrá “un componente humano con más de 5.233 hombres y mujeres de las diferentes especialidades de la Policía, quienes acompañarán a los ciudadanos en las votaciones”.

Además, se tiene previsto en estas votaciones la asistencia de más de 438,000 ciudadanos entre los 14 y 28 años de edad que efectuarán el ejercicio al voto.

“La Policía Metropolitana de Bogotá invita a los ciudadanos a verificar con antelación el puesto y las mesas de votación para evitar contratiempos durante la jornada. Así mismo, a denunciar cualquier hecho que pueda afectar estas votaciones a través de los diferentes entes de control y la línea de emergencia 123.”, agregó el comandante.

¿Qué son los Consejos de Juventud?

En este espacio, las y los jóvenes tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes en los Consejos Locales de Juventud, un espacio de participación en la toma de decisiones sobre los temas que los inspiran, los preocupan y los movilizan.

Los Consejos Locales de Juventud es un mecanismo democrático que nació por Ley en 1997, pero que fue reglamentado en 2013 bajo el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y que incluyó mejoras bajo la Ley Estatutaria 1885 de 2018 como la inclusión de comunidades étnicas, víctimas del conflicto o campesina, así como garantías para la financiación y organización de los consejeros.

Integrados por jóvenes entre los 14 y 28 años, sus funciones son proponer, concertar y hacer vigilancia a planes de desarrollo y políticas públicas que representen los intereses de esta población a nivel de educación, empleo, arte o cultura, por mencionar algunos. Al tener esta autonomía, son claves en la interlocución entre sus comunidades y las entidades estatales. Sin embargo, a pesar de ser exaltados en discursos políticos, hay mucho por mejorar.

