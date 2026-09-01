Después de 51 años, Bomberos Bogotá abre paso a una nueva generación de mujeres socorristas

Treinta mujeres comienzan su formación operativa para integrarse al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en un curso que vuelve después de 51 años. Foto: Bomberos Bogotá

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Pasaron 51 años para que Bomberos Bogotá volviera a conformar un curso exclusivamente femenino. Este martes 1 de septiembre, 30 mujeres tomaron posesión de sus cargos e iniciaron una nueva etapa de preparación para incorporarse a la operación de emergencias de la ciudad.

La última vez que la institución había realizado una convocatoria de este tipo fue en 1975, cuando 20 jóvenes integraron el primer curso femenino. Desde entonces han ingresado mujeres a través de convocatorias mixtas, pero no se había abierto nuevamente un proceso destinado únicamente a ellas.

Para este segundo curso, 248 mujeres quedaron habilitadas inicialmente después de la recepción y validación de documentos. De allí comenzó un proceso de siete etapas para seleccionar los 30 cupos disponibles.

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De 248 aspirantes a 30 nuevas bomberas

Llegar hasta aquí implicó superar pruebas de conocimientos generales, evaluaciones de fobias y específicas, pruebas físicas, entrevista y exámenes de ingreso, además de las fases iniciales de convocatoria y revisión de documentos.

Al finalizar el proceso, 30 mujeres obtuvieron los cargos provisionales de bombero código 475 grado 15 y ahora comienzan una preparación enfocada en las capacidades necesarias para el trabajo operativo.

Esta nueva etapa fortalecerá sus conocimientos técnicos, físicos y operativos, además de competencias relacionadas con disciplina, liderazgo, trabajo en equipo y servicio a la ciudadanía.

“Hoy es un día muy especial para Bomberos Bogotá, porque hace 51 años no vivíamos un momento así. La llegada de este grupo de mujeres es un enorme motivo de orgullo y satisfacción para nuestra institución”, señaló Paula Ximena Henao Escobar, directora de Bomberos Bogotá.

Ahora comienza su preparación para la operación

La posesión no significa que las 30 mujeres comiencen inmediatamente a atender emergencias. El siguiente paso será completar la formación específica que las preparará para incorporarse a la operación bomberil.

De acuerdo con Henao, las nuevas integrantes tendrán un proceso diseñado para formarlas como bomberas después de haber superado las diferentes etapas de selección.

El nuevo curso también busca ampliar la participación femenina en una institución históricamente integrada en su mayoría por hombres. Bomberos Bogotá tiene más de 131 años de historia y actualmente cuenta, por primera vez, con una mujer al frente de la entidad.

Durante esta administración, la institución también fortaleció el Comité de Mujer y Género y desarrolló el primer Curso de Conducción de Vehículos de Emergencia para bomberas, además de un diplomado en Investigación de Incendios y Explosiones dirigido exclusivamente a mujeres.

Ahora, 51 años después de aquel primer grupo de 20 jóvenes que abrió camino en 1975, otras 30 mujeres comienzan el proceso para sumarse a la atención de emergencias de Bogotá, en el segundo curso exclusivamente femenino de la historia de la institución.

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