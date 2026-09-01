Cae en España cabecilla de ‘Los Paisas’, señalado de cometer un doble homicidio en Soacha

Autoridades desarticulan una banda dedicada a la extorsión y capturaron a alias May. Foto: Policía de Soacha

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Las autoridades reportaron dos resultados contra estructuras delincuenciales que operaban en Soacha y otros municipios de Cundinamarca. El primero corresponde a la captura de nueve presuntos integrantes de ‘Los Chamos de la R’, una organización señalada de participar en seis hechos delictivos, entre ellos el secuestro extorsivo del alcalde de Chimichagua, Cesar, ocurrido en noviembre de 2025.

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‘Los Chamos de la R’

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Soacha, los integrantes de esta estructura extorsionaban a la población y cometían hurtos violentos en diferentes municipios de Cundinamarca. Los nueve capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Interceptan a cabecilla en España

El segundo resultado se produjo fuera del país. Alias ‘May’, señalado como cabecilla de la estructura ‘Los Paisas’, fue capturado en España luego de una búsqueda que se desplegó por medio de una Circular Azul de INTERPOL. El hombre es requerido por su presunta participación en un ataque ocurrido el 31 de enero de 2024 en la Comuna 4 de Soacha, que dejó dos personas asesinadas y otras tres heridas con arma de fuego.

Según las autoridades, ‘May’ deberá responder por homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Tras su captura en España, fue trasladado a Colombia para que responda ante la justicia por estos hechos.

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El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, destacó los resultados y aseguró que el objetivo es concentrar los esfuerzos de las autoridades en las estructuras que están detrás de delitos de alto impacto. “Vamos directamente por quienes están detrás de los delitos que afectan a nuestra gente”, señaló el mandatario.

Las autoridades señalaron que estos resultados hacen parte del trabajo conjunto entre la Policía, la Fiscalía, INTERPOL y las autoridades locales para identificar y judicializar a integrantes de organizaciones criminales. Soacha es una de las ciudades priorizadas para los Bloques de Seguridad Urbana, una estrategia que busca fortalecer la coordinación institucional frente a las estructuras delincuenciales de mayor impacto.

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