Lo que dicen las cifras de los colados en Transmilenio: casi 600 comparendos al día

Colados que evaden el pago del pasaje en los corredores sur y norte Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Evadir el pasaje de Transmilenio sigue siendo una práctica que continúa afectando, no solo las finanzas del sistema, también la cultura ciudadana al rededor del sistema de transporte capitalino. En medio del debate, un análisis de la Universidad Manuela Beltrán (UMB), elaborado a partir de cifras de la Secretaría de Seguridad, muestra que entre enero y julio de 2026 se impusieron 122.925 comparendos por colarse en el sistema.

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La anterior cifra representa un promedio de 579 comparendos diarios, cerca de 24 cada hora o, uno cada 2 minutos y 29 segundos, indica el informe. Además, frente a los 101.434 comparendos registrados en el mismo periodo de 2025, el aumento es de 21,2 %.

Estas son las principales modalidades sancionadas

Los registros analizados por la UMB muestran que la principal sanción no corresponde a evadir el pago o ‘colarse’. De los 122.925 comparendos, 87.957 (71,6 %) fueron impuestos a personas que ingresaron o salieron de estaciones o portales por lugares diferentes a los accesos autorizados, una infracción que conlleva una multa tipo 1 de $233.453.

Los demás 34.968 comparendos (28,4 %) sí corresponden a la evasión directa del pasaje. En este caso, la multa tipo 2 asciende a $466.904.

Los datos indican que el comportamiento también varió durante el año. Mayo fue el mes con más comparendos, con 22.846 registros, seguido de abril, con 19.602, y marzo, con 19.039. Solo en mayo se impusieron, en promedio, unos 737 comparendos diarios, señala el estudio de la UMB.

Santa Fe concentra los registros

Al hacer zoom a las localidades donde más se imponen estos comparendos, Santa Fe encabeza los registros con 17.135 anotaciones; le sigue Engativá (16.102), Suba (13.335) y Los Mártires (13.162). Cabe destacar que Barrios Unidos aparece después con 1.343.

Sin embargo, la Universidad Manuela Beltrán advierte que una mayor cantidad de comparendos no significa necesariamente que en esa localidad haya más personas que intentan evadir el pago. El número de estaciones, el flujo de pasajeros, los puntos de conexión y la intensidad de los operativos también pueden explicar la concentración de las sanciones.

¿Por qué las personas se siguen colando?

Para Marcela Parra, directora del Programa de Investigación Criminal de la UMB, las dificultades económicas pueden influir en la decisión de no pagar, pero no son la única explicación. La experta señala también una normalización de la evasión, y una baja percepción del riesgo de ser sancionado.

Desde su perspectiva, aumentar las multas no es suficiente si los usuarios continúan pensando que tienen pocas posibilidades de ser detectados. Por eso, la experta plantea fortalecer la certeza del control y combinar las sanciones con estrategias de prevención y cultura ciudadana.

Hacia más control, tecnología y pedagogía

Para la UMB, la respuesta debería concentrarse en los puntos donde los datos muestran una mayor incidencia, con controles focalizados en estaciones y horarios específicos. A esto se sumarían mejores mecanismos de acceso, tecnología para detectar patrones de evasión, mayor presencia institucional y estrategias pedagógicas.

La idea, según la experta, es que evadir el pago deje de percibirse como una conducta fácil, cotidiana y de bajo riesgo. Para ello, la estrategia tendría que combinar, más allá de las sanciones, con infraestructura, tecnología, prevención y cultura ciudadana.

Otros datos

Según el Informe de Rendición de Cuentas de Transmilenio (2025), durante el año pasado aumentó la evasión en el sistema, cerrando en un 15,19 %, frente al 13,14 % en 2024. De acuerdo con la empresa, este incremento se atribuyó a las obras del metro que generaron el desmonte de puertas automáticas y puertas con Accesibilidad y Barreras de Acceso BCA-PAT en estaciones de la Caracas, el aumento de movilizaciones sociales en la ciudad “y el mal comportamiento de la ciudadanía”.

Y es que las consecuencias de la evasión pueden ser fatales. En los últimos 5 años, al menos 40 personas han fallecido, tres durante los primeros meses de este año. En contraste, el impacto también es económico. Transmilenio cubre cuatro millones de viajes al día y, aunque más del 80 % de los usuarios pagan su pasaje, deja de recaudar más de COP 262 mil millones al año por cuenta de los colados.

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