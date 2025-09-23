Después de 7 meses, Transmilenio y Policía renuevan convenio de seguridad

La unión estará vigente desde octubre de 2025 hasta el primer semestre de 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Empresa de Transmilenio S.A. y la Policía Nacional firmaron un nuevo convenio interadministrativo, tras siete meses sin acuerdo y con una reducción en el número de uniformados en el sistema de transporte.

Con una inversión de 8 mil millones de pesos, Transmilenio busca ampliar las capacidades de atención a eventos de seguridad con tecnología, movilidad, infraestructura, capacitación, equipos especiales, intendencia, logística y armamento.

Lea más: Así son las pruebas que tendrá que superar el Metro de Bogotá, ¿cuándo son?

“El desarrollo de este nuevo convenio permitirá la coordinación de acciones preventivas y de reacción, así como la colaboración con cuadrantes en la operación zonal. De igual forma, continuará poniendo a disposición de la Policía su centro de control de cámaras, lo que facilita la identificación de casos de violencia y la activación de una respuesta oportuna”, destacó la empresa.

La unión estará vigente desde octubre de 2025 hasta el primer semestre de 2026 y una vez finalizada esta vigencia iniciará un nuevo proceso de encuentros y análisis para adaptar el nuevo convenio de acuerdo con las necesidades cambiantes de seguridad de Bogotá y del sistema de transporte.

Siete meses sin acuerdo

Este convenio existe hace 25 años para fortalecer la seguridad y vigilancia de los más de 4 millones de usuarios del Sistema en estaciones, portales y paraderos priorizados por delitos, particularmente hurto a personas y lesiones personales.

Sin embargo, en los últimos siete meses no existía un acuerdo interadministrativo, desencadenando en que de 700 patrulleros, pasarán a 300, siendo el restante ubicados a patrullar las calles en las zonas más críticas de la ciudad.

Cabe recordar que nunca ha existido de por medio un contrato de pago para establecer un número de efectivos en el sistema, sino un acuerdo de colaboración interinstitucional, en el marco de sus funciones. Por lo tanto, el convenio tiene como único objetivo aunar esfuerzos para fortalecer sus capacidades en cuánto a una contribución para mejorar su tecnología, vehículos y administrativos.

“Por ser una unión de voluntades y no un contrato, el convenio no determina un número específico de uniformados para las estaciones o portales; pero el desarrollo de las líneas de inversión permitirá la coordinación de acciones que impacten directamente en la percepción de seguridad en el Sistema y su entorno cubriendo lo relacionado con actividades preventivas y de reacción, en el componente troncal, y colaboración con cuadrantes en el zonal”, aseguró Natalia Tinjacá, Directora Técnica de Seguridad de Transmilenio.

¿Por qué es necesario este pie de fuerza?

En 2024 se denunciaron unos 8.828 casos de hurto en el transporte público y Transmilenio cerró el año con un aumento del 94% en casos de lesiones personales en hechos ocurridos en estaciones, portales o paraderos del sistema de transporte masivo. Por otro lado, según datos publicados por el concejal Óscar Ramírez Vahos (Centro Democrático), las estaciones Av. Jiménez, Ricaurte, Calle 100, Calle 45 y Banderas son las más peligrosas para los usuarios.

Le puede interesar: Gestión al caos: así funciona el cerebro de la movilidad en Bogotá

Mientras tanto, la Policía destacó que, a la fecha, han incautado un total de 26.656 armas blancas, realizado más de 1.700 capturas e impuesto 164.758 comparendos en el Sistema, de los cuales 126.283 sanciones fueron por evasión.

Asímismo, desde el Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, en lo corrido de este año han capturado 184 personas por el delito de hurto a celulares y recuperado más de 397 dispositivos móviles. Asimismo, la Empresa ha realizado 200 megatomas en pro de garantizar la seguridad para sus viajeros.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.