Después de robar reloj de $40 millones fueron arrollados en el norte de Bogotá

A las constantes denuncias de inseguridad, que se conocen a diario en la capital, se suma el más reciente atraco ocurrido en la localidad de Chapinero. Después del hecho, los dos hombres señalados de perpetrar el hurto fueron detenidos y los objetos que habían hurtado, cuyo valor comercial asciende a unos $50 millones, fueron recuperados.

El atraco ocurrió en la carrera 5 con calle 71, al norte de Bogotá, cuando un carro particular se movilizaba con dos ocupantes en sentido oriente occidente. Mientras esperaban que el semáforo cambiara a verde para avanzar, los criminales que circulaban en motocicleta abordaron a los jóvenes, momento en el que el parrillero amenazó con un revólver al conductor del automóvil para hurtarle un reloj de $40 millones, dos celulares y una cadena de oro.

Los delincuentes, no contentos con haberle hurtado las pertenencias, le dispararon a la víctima en dos oportunidades, por lo que, intentando salvaguardad su vida, el conductor aceleró para embestir a los agresores.

“Les entregué todo, y después me dijeron que arrancara. Ellos siguieron por el lado derecho, me dispararon, no sabía si era un arma real o una de fogueo. Yo sentí el disparo y en ese momento decidí embestirlos para detener los disparos, ahí los arrollé contra una camioneta que estaba de frente”, relató el conductor del vehículo.

De acuerdo con versiones de las víctimas, los hombres que iban en la moto alcanzaron a saltar antes de chocar con la camioneta, por lo que intentaron darse a la fuga, pero apenas dos cuadras más adelante fueron detenidos por la ciudadanía y la Policía que llegó al lugar de los hechos.

“Son de Medellín estos dos sujetos, tienen antecedentes como hurto agravado y calificado, también tienen antecedentes por porte de estupefacientes, cuyos procesos están en la ciudad de Medellín”, señaló el teniente coronel Jeison López, comandante de estación Policía Chapinero, quien además agregó que serán procesados por el delito de hurto y porte ilegal de armas.

