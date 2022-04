Apartan del cargo a policías señalados de abusar sexualmente a patrullera en Bogotá

Los uniformados se encontraban fuera del servicio durante los hechos.

La Policía Nacional anunció que tras conocerse una denuncia de un presunto abuso sexual contra una patrullera por parte de dos policías de la institución, se abrió una investigación disciplinaria contra los señalados.

“Los presuntos responsables fueron separados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones, independientemente de las acciones penales a que haya lugar”, aseguró el Mayor General Ramiro Castrillón Inspector General (E) de la Policía Nacional.

En contexto: Mujer policía denunció haber sido abusada sexualmente por dos compañeros de trabajo

De acuerdo con la denuncia de la patrullera Albis Saltarín, quién trabaja en el Sistema Integrado de Información Policial (Sipol) de la Metropolitana de Bogotá, los hechos se registraron el pasado domingo 27 de marzo, cuando salió a una discoteca en el barrio Restrepo con dos compañeros de la institución.

Allí, llegaron dos personas más, a los cuales la patrullera no conocía, y con quiénes compraron una botella de whisky. En su denuncia Saltarín asegura que solo se recuerda lo que ocurrió esa noche hasta que se acabó la botella.

“Ella terminó en una calle tirada, hay un video en donde los policías, compañeros de ella supuestamente, le gritaban vulgaridades. Después de eso pidieron un taxi y la llevaron al apartamento donde ella vive, y fue ahí donde se cometió el abuso”, contó la madre de la patrullera a El Heraldo.

La patrullera despertó durante la tarde del domingo, y se dio cuenta que se encontraba desnuda, y que había sido abusada sexualmente. Además, los dos uniformados que la habían llevado a su apartamento ya no se encontraban en el sitio.

Al percatarse de lo ocurrido, la patrullera se dirigió a la Clínica de la Policía de Bogotá para su valoración, y para interponer la denuncia del caso ante la Fiscalía. Por su parte, Saltarín ha señalado ser víctima de amenazas tras dar a conocer el caso.

Lea también: Kennedy: Por robarle el celular asesinaron a menor de 15 años promesa del fútbol

“Desde ese 27 de marzo del 2022 no he podido dormir en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos, me violaron. No entiendo como siendo compañeros de trabajo pudieron ser capaces”, aseguró Saltarín a través de su denuncia en redes sociales.

La Policía Nacional recordó que la institución presta asesorías y atención inmediata a las mujeres a través de la línea 155 y a través de la línea púrpura del Distrito 018000112137.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.