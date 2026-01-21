Detienen a adolescente vinculada a homicidio de David Nocua en Usme: permanecía fugada

Las autoridades establecieron que la menor de 15 años, ahora nuevamente ubicada, habría planeado el crimen. Se trata de la exnovia de la víctima. En los hechos también participó su actual compañero sentimental, un adolescente de 14 años. Foto: Policía Merropolitana de Bogotá

Una menor de 15 años, señalada de participar en el homicidio del adolescente David Esteban Nocua Monroy, fue ubicada y detenida en el sur de Bogotá luego de haber evadido la medida preventiva que cumplía por este caso. La joven fue localizada en una vivienda de la localidad de Kennedy, donde intentaba ocultarse de las autoridades.

Tras su ubicación, la adolescente fue trasladada a un centro de internamiento preventivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde quedó a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes por el delito de homicidio agravado.

Lo que se sabe del crimen

El crimen de David Esteban Nocua Monroy, de 14 años, ocurrió el 8 de mayo de 2025 en la localidad de Usme. Ese día, el menor fue reportado como desaparecido en el barrio José Sucre, lo que activó jornadas de búsqueda por parte de las autoridades y sus familiares.

Dos días después, el cuerpo del adolescente fue hallado por su propia madre en una zona boscosa de la localidad, en inmediaciones del botadero de Doña Juana.

Cámaras de seguridad del sector registraron los últimos minutos en los que David fue visto con vida. Las imágenes, captadas alrededor de las 5:00 de la tarde del día de su desaparición, muestran al menor caminando en compañía de dos adolescentes, quienes posteriormente fueron identificadas como los principales sospechosos del crimen.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, David habría sido llevado mediante engaños a una zona boscosa cercana al río Tunjuelo. En ese lugar fue atacado con un arma cortopunzante y su cuerpo fue abandonado.

Un crimen que ya tiene condenas

Por este homicidio, el proceso judicial ya dejó sentencias. Un juez penal para adolescentes dictó una sanción de siete años de internamiento preventivo contra dos jóvenes de 14 y 15 años que aceptaron su responsabilidad en el delito de homicidio agravado durante las audiencias preliminares. Según explicó la Fiscalía, la sanción debe cumplirse en un establecimiento especializado para menores de edad, como lo establece el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Las autoridades establecieron que la menor de 15 años, ahora nuevamente ubicada, habría planeado el crimen. Se trata de la exnovia de la víctima. En los hechos también participó su actual compañero sentimental, un adolescente de 14 años.

Durante la audiencia preliminar, el joven confesó que sujetó a David mientras la menor lo atacaba con un arma blanca y aseguró que inicialmente desconocía las verdaderas intenciones de su pareja.

Con la ubicación de la adolescente que había evadido la medida preventiva, el proceso judicial avanza hacia el cumplimiento de las sanciones impuestas.

