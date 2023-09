Día de amor y amistad 2023: planes para hacer el fin de semana en Bogotá

Bogotá cuenta con una amplia oferta cultural. En septiembre, por ejemplo, se abre la exposición de orquídeas que se realizará en el Jardín Botánico. Foto: Jardín Botánico de Bogotá

Un vestido rojo, vino, un restaurante costoso y fresas de chocolate son el cliché que se tiene en el imaginario colectivo de lo que debería ser la celebración del día de amor y amistad. Contra esa idea, el Distrito ofrece distintos planes en la ciudad que se pueden disfrutar tanto con la pareja como con amigos. Conozca algunos de ellos y deléitese con la propuesta cultural que ofrece la capital.

Jardín Botánico: Bogotá se viste de Orquídeas

La Exposición Nacional de Orquídeas llega a la ciudad este jueves 14 de septiembre. Exhibición que no solo cuenta con una variedad de orquídeas que recientemente han sido descubiertas por botánicos, sino también con talleres, conciertos, recorridos, conversatorios, actividades presenciales y virtuales. Entre las actividades que ofrece el espacio se encuentran el día de hoy “Elaboración de pomada de Caléndula” que empieza a las 10:00 a.m. en la Pérgola del Jardín Botánico y un recorrido guiado por la exposición con expertos de la Asociación Bogotana de Orquideología a las 11:00 a.m. en el Diamante del mismo jardín.

La entrada a la exposición tiene un costo de $15,000 para personas mayores de 12 años y $5,000 para niños y niñas entre 7 y 12 años. Las boletas solo se pueden adquirir en taquilla.

La dirección del Jardín Botánico de Bogotá es: Av. Calle 63 #68-95

Para más información, visite la página del Jardín Botánico y conozca más sobre la programación aquí:

🌱🌸Con talleres, conferencias, cursos, recorridos, documentales y música, te invitamos a participar de la variada agenda académica y cultural en nuestra XX Exposición Nacional de Orquídeas y primera versión Internacional.



Conoce más información aquí 🔗 https://t.co/XI3sHCaoRC pic.twitter.com/nt3jXanrqC — Jardín Botánico BOG (@JBotanicoBogota) September 7, 2023

Recorrido por la Casa Siete Balcones

Si usted es un amante de la cultura y le gusta movilizarse por el centro histórico de la ciudad, este plan es para usted. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Ruta Casas Patrimoniales, el Instituto Distrital Patrimonio Cultural y el Museo de Bogotá invitan a la actividad que inaugurará una serie de recorridos por algunas casas del casco antiguo de la capital. El objetivo es incentivar el diálogo en torno al hogar, escuchar los relatos de quienes las habitan y las implicaciones culturales de vivir allí.

La actividad no tiene ningún valor, pero requiere inscripción previa. Por medio de este link puede registrarse: https://forms.gle/hj5kft38RPodFLiaA

Hora y duración del encuentro: 2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Lugar: Casa Siete Balcones

Dirección: Calle 10 No 3-61

Showcases BOmm: Bogotá Music Market

El programa cultural de la Cámara de Comercio de Bogotá ofrece actividades que se están llevando a cabo al rededor de la ciudad. Sin embargo, la muestra musical es el plan ideal para hoy, evento donde pude descubrir artistas locales a la par que disfruta de la compañía de su elección.

El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella será el protagonista de este encuentro que cuenta con la presentación de artistas emergentes como Mayra Sánchez, Nanpa Básico y Estrellas del Caribe. El evento tiene lugar específicamente en la Sala Teatro Colón y cuenta con entrada libre.

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, Sala Teatro Colón.

Dirección: Calle 10 # 5-32

Cinemateca: novena edición del Festival de Cortos Psicoactivos por Échele Cabeza

El proyecto que busca promover información sobre las sustancias psicoactivas, el cuidado y la prevención de daños a la hora de consumir, abre una nueva edición del festival de cortos psicoactivos que se proyectan en la Cinemateca Distrital de la ciudad. Para los más arriesgados puede ser una apuesta interesante a explorar un día como hoy, descubriendo nuevas propuestas nacionales de creadores audiovisuales con un enfoque en sustancias de recreación. Habrá dos funciones disponibles esta tarde que puede disfrutar.

Hora: 4:00 p.m. y 5:00 p.m.

Costo: $6,000 en taquilla.

Lugar: Cinemateca Distrital de Bogotá

Dirección: Carrera 3 No. 19 - 10

Sobre otras actividades que ofrece el festival:

Hoy en la programación del #FCSPA2023, conversatorio “Narcocultura”. Entrada libre, reclamando boleta en taquilla una hora antes. Allá nos vemos ❤️‍🔥 @CinematecaBta @CulturaenBta pic.twitter.com/G6Or8dLr5W — Échele Cabeza (@echelecabeza) September 14, 2023

