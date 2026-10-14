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Marchas hoy en Bogotá en vivo: protesta afecta la movilidad en la Av. Centenario

Para planear mejor su ruta este 14 de octubre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 14 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

14 de octubre de 2026 – 08:40 a. m.

Manifestación afecta el tráfico en la avenida Centenario

Una manifestación genera afectaciones intermitentes en la movilidad sobre la avenida Centenario (calle 13) con carrera 123, en sentido occidente-oriente.
La situación provoca interrupciones temporales en el tránsito por este corredor vial, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución y prever posibles demoras.

Actualización clave 14 de octubre de 2026 – 06:48 a. m.

Bogotá: horarios y recorridos de las marchas en la capital

Bogotá tendrá este miércoles 14 de octubre una nueva jornada de movilizaciones sindicales, educativas y sociales. Estas son las convocatorias divulgadas por la Secretaría Distrital de Gobierno:

  • 9:30 a. m.: jornada preparatoria del paro, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, convocada por organizaciones sindicales y políticas.
  • 10:00 a. m.: marcha de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), con el mismo recorrido.
  • Hora por confirmar: movilización del sector universitario desde la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la calle 28 con carrera Quinta B.
  • Usme: hay una convocatoria, pero no se han confirmado el horario ni el punto de encuentro.

¿Qué vías podrían verse afectadas?

Las marchas podrían afectar la carrera Séptima, la calle 26 y vías cercanas a la Plaza de Bolívar. También podrían presentarse cambios en la movilidad en Usme y ajustes en servicios de Transmilenio, según avance la jornada. No hay cierres ni desvíos confirmados en la información disponible. Se recomienda planear los desplazamientos con anticipación.

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Actualización clave 14 de octubre de 2026 – 05:30 a. m.

Pico y placa para hoy

Para este 14 de octubre, la restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0.. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Actualización clave 14 de octubre de 2026 – 05:00 a. m.

Transmilenio empieza operación

Transmilenio inició su operación este miércoles 14 de octubre con normalidad y sin novedades que afecten la prestación del servicio. El sistema recomienda a los usuarios consultar sus canales oficiales para conocer posibles cambios en la operación durante la jornada.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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Comentarios
  • Germán Darío(36832)Hace 1 hora
    Buen dia. Por favor, corregir el pico y placa de hoy. Gracias. Actualización clave Hace 2 horas Pico y placa para hoy Para este 14 de octubre, la restricción aplica para vehículos 6, 7, 8, 9 y 0.. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.
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