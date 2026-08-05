Seguridad 2026: crece la violencia intrafamiliar homicidios bajan, pero con amargo balance

Aumentaron las capturas en Bogotá. Foto: Cortesía

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Bogotá Cómo Vamos publicó su sexto informe de seguridad que registra el comportamiento de los principales delitos que aquejan a los ciudadanos. Durante el primer semestre de 2026 algunos índices de alto impacto parecen disminuir, mientras otros como la violencia intrafamiliar y las lesiones entre ciudadanos, van en escalada.

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El informe desglosa las cifras oficiales del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, y los resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Entre los números que destacan, el informe señala algunas reducciones como la del delito de hurto a personas, que pasó de 36.817 a 31.716 casos (-13,9 %); el hurto a comercio, de 6.477 a 5.410 casos (-16,5 %); los homicidios, de 588 a 545 casos (-7,3 %); y los delitos sexuales, de 2.160 a 1.747 casos (-19,1 %), este último parece romper la tendencia de crecimiento registrada en los últimos años.

En contraste, los datos relevan un deterioro en las violencias asociadas a la convivencia. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar aumentó al igual que las lesiones personales, el cual se consolidó este semestre como los principales focos de preocupación.

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Homicidios

De acuerdo con las cifras, la reducción de los homicidios que se reportó al cierre de 2025 se mantiene durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio se registraron 545 homicidios, lo que representa una disminución del 7,3% respecto de los 588 casos reportados en el mismo periodo del año anterior.

El resultado es positivo, pero el número de homicidios siguen siendo alto y lejos de la meta de una tasa de un dígito: el primer semestre de 2026 registra el tercer mayor número de homicidios en este periodo desde 2019, solo por debajo de 2021 y 2025.

Hurtos

El hurto común registró una mejora durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio se contabilizaron 62.697 casos, frente a los 71.843 del mismo periodo de 2025, lo que equivale a una reducción del 12,7 % o 9.146 casos menos. El hurto a personas continuó siendo la modalidad predominante al concentrar el 89,2 % de los casos, seguido por el hurto a comercio (6,4 %) y a residencias (5,2 %).

Aunque la mayoría de las modalidades disminuyeron, el hurto a residencias fue la excepción. Este delito aumentó 6,4 %, al pasar de 3.078 a 3.276 casos (198 más). Además, el deterioro fue generalizado en el territorio: 15 de las 20 localidades registraron incrementos, encabezadas por Kennedy (+78 casos), Suba (+39), Usme (+32), Engativá (+27) y Santa Fe (+22), mientras que solo cinco localidades reportaron reducciones.

Lesiones

Las lesiones personales es el delito que, además de consolidarse como el tercero con mayor deterioro durante el primer semestre, también representa un deterioro en la convivencia de los bogotanos.

Entre enero y junio se registraron 10.918 casos, es decir, 1.843 más que en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 20,3 %. El aumento prolonga la tendencia al alza observada el año anterior y convierte al primer semestre de 2026 en el segundo con más casos de la serie 2022-2026, solo superado por el mismo periodo de 2022.

El incremento se presentó en todos los grupos de edad, aunque fue más marcado entre los adolescentes (12 a 17 años), con un crecimiento del 33,7 %, al pasar de 846 a 1.131 casos. También aumentaron las lesiones en adultos (aumento del 15,7 %), personas mayores (20,5 %) y niños (3,6 %). A diferencia de otros delitos, la distribución por sexo fue relativamente equilibrada: 54 % de las víctimas fueron hombres y 46 % mujeres.

Violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar continuó agravándose y se ahora es de los principales retos de seguridad en Bogotá. Entre enero y junio de 2026 se registraron 26.789 casos, lo que representa un aumento del 26,1 % frente a los 21.247 reportados en el mismo periodo de 2025. Con estas cifras, el primer semestre de 2026 se convirtió en el de mayor incidencia de la serie 2022-2026.

El incremento se evidenció en todos los ciclos de vida. El mayor crecimiento porcentual ocurrió entre los niños de 0 a 11 años, cuyos casos aumentaron 39,5 %, al pasar de 2.762 a 3.854. En términos absolutos, la población adulta concentró el mayor aumento, con 3.203 casos adicionales (aumento del 23,2 %), y también la mayor proporción de víctimas, al representar el 63,3 % del total.

Extorsión

La extorsión mostró un comportamiento favorable durante el primer semestre de 2026, pero los datos también demuestran que miles de capitalinos siguen siendo víctimas. En ese periodo se reportaron 1.005 casos, frente a los 1.077 del mismo lapso de 2025, lo que representa una reducción del 6,7 % (72 casos menos). Sin embargo, Bogotá Cómo Vamos advierte que este delito requiere un seguimiento constante debido a su impacto en la seguridad y la actividad económica, además del alto subregistro asociado al temor de las víctimas a denunciar.

Las localidades con mayor número de denuncias fueron Kennedy (117 casos), Suba (114), Engativá (96), Santa Fe (86) y Usaquén (70), mientras que los menores registros se presentaron en Antonio Nariño (7), Tunjuelito (10) y La Candelaria (18).

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