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Día de Todos los Santos: las historias de fantasmas que habitan La Candelaria

En la víspera y durante el Día de Todos los Santos, el centro histórico de Bogotá revive los mitos y leyendas coloniales que habitan en sus casonas y calles empedradas.

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Redacción Bogotá
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El Instituto Distrital de Turismo (IDT), en alianza con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la alcaldía local de La Candelaria, reactivaron el centro histórico de Bogotá, a través de la temática “Los Fantasmas de La Candelaria”, un espacio diseñado para reactivar la actividad económica, el turismo y la cultura.
El Instituto Distrital de Turismo (IDT), en alianza con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la alcaldía local de La Candelaria, reactivaron el centro histórico de Bogotá, a través de la temática “Los Fantasmas de La Candelaria”, un espacio diseñado para reactivar la actividad económica, el turismo y la cultura.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En el marco del Día de Todos los Santos —fecha en la que la tradición popular evoca la memoria de los difuntos—, la historia del centro histórico de Bogotá no solo habita en los archivos o en las fachadas coloniales restauradas; también sobrevive en los relatos de quienes custodian sus inmuebles por las noches. Para dinamizar el sector y dinamizar la economía local, autoridades del Centro Histórico reactivaron la zona con la ruta temática “Los Fantasmas de La Candelaria”.

Las historias guardan la memoria oral que trabajadores, visitantes y transeúntes de las calles del Centro Histórico que han atestiguado murmullos, pasos en corredores vacíos y siluetas en la penumbra de casonas como Genoveva, Pardo, Sámano y las Casas Gemelas. Lejos de responder únicamente al folclor de terror, estas narraciones forman parte del patrimonio inmaterial capitalino, fenómeno analizado por Gabriel Eljaiek-Rodríguez en el libro Fantasmagorías bogotanas (2019), donde expone cómo la memoria colectiva y el contexto arquitectónico moldean estas figuras en el imaginario bogotano.

Expedientes, pactos y la sombra del virrey

Entre los relatos que cruzan el registro judicial y el mito destaca el de José Raimundo Russi, abogado de causas populares ejecutado en la Plaza Mayor (hoy Plaza de Bolívar) en 1851 tras ser implicado en el homicidio del herrero Manuel Ferro. La tradición oral, documentada le atribuye una figura errante con capa azul que recorre los contornos de la plaza en la madrugada en busca de justicia.

A este relato se suman registros literarios como el de la misteriosa "casaca verde" documentada por el escritor Ángel Cuervo a finales del siglo XIX —quien habría visto a una figura subir escaleras, golpear tres veces una pared y desaparecer—, o las crónicas de Elisa Mújica en Las casas que hablan (1994), que recopilan memorias sobre lavanderas en pena como "Filomena" y el paso de la "Mula Herrada" con sus cascos y chispas por las calles empedradas.

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La cartografía del ese lado oculto centro abarca la "Calle del Fantasma" (carrera 1 entre calles 9 y 10). Según un relato recogido por la periodista Valeria Herrera, un ingeniero llamado Alex Mogollón habría hecho un pacto con el diablo para empedrar la vía en un plazo imposible de seis meses y seis días; como faltó una piedra, una figura agachada aparece por las noches buscando completar la obra. Asimismo, la Casa Sámano está ligada a apariciones del último virrey español, Juan de Sámano, tras su huida en 1819; y en las cercanías del Palomar del Príncipe (Chorro de Quevedo) persisten crónicas sobre un niño rubio que se encarga de alimentar las aves.

Estos episodios dejan huella en la historia oficial: en 1912, los rumores sobre un tesoro oculto vigilado por dos frailes capuchinos en una casa de la carrera 5 No. 25-5, acompañados de ruidos de cadenas y luces extrañas, derivaron en un contrato formal de arrendamiento para excavaciones que hoy reposa en el Archivo de Bogotá.

Sin evidencias físicas ni comprobaciones materiales que respalden algunos de estos fenómenos, son las vivencias de los propios testigos las que sostienen el mito y mantienen viva la leyenda. Al punto de que con el paso del tiempo, las historias que empezaron como una anécdota personal de una experiencia paranormal, han terminado por integrarse de manera natural a la oferta cultural de la ciudad, hasta convertirse en un componente imperdible de los recorridos turísticos por las calles del centro histórico.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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