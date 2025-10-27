Día Mundial de las Ciudades: Así puede ser parte del evento

Durante tres días, la ciudad será escenario de visitas técnicas, recorridos urbanos y encuentros culturales en zonas revitalizadas. Foto: Cortesía Secretaria General de la Alcaldía Mayor De Bogotá

Este año, Bogotá será la sede oficial del Día Mundial de las Ciudades, un evento coordinado por ONU Hábitat y que tiene como propósito:

Sensibilizar a la comunidad internacional sobre las tendencias, desafíos y oportunidades de la urbanización. Promover la cooperación entre países y actores locales. Contribuir a la construcción de ciudades equitativas, prósperas, sostenibles e inclusivas.

Además, la ciudad será la anfitriona bajo el tema: ‘Ciudades inteligentes centradas en las personas’, para lo cual el 30 y 31 de octubre se llevaran a cabo diferentes espacios organizados por las diferentes entidades distritales alineados con el tema de este año.

Hoy, el mundo mira a Bogotá.

El Día Mundial de las Ciudades celebra nuestra visión de una ciudad sostenible e innovadora.



Gracias a quienes hacen de Bogotá un ejemplo global de transformación.

¿Cómo registrarse?

Para hacer parte del evento, siga los siguientes pasos, recuerde que es importante contar con una imagen de su documento de identidad:

En la plataforma, habrá varios eventos con posibilidad de inscripción, es importante que se inscriba al espacio correspondiente al del Día Mundial de las Ciudades:

Será un evento de gran relevancia que incluirá diversos recorridos, visitas y actividades destinadas a mostrar los avances de la ciudad en materia de desarrollo urbano. Además, cuenta con el respaldo de importantes organizaciones internacionales, entre ellas: ONU-Hábitat, el Banco Mundial, el BID, la CAF, la IFC, C40 y Metrópolis. Aquí podrá conocer la agenda completa.

