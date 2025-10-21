DIAN selló 47 establecimientos comerciales en seis localidades de Bogotá

Entre los cierres se incluyeron restaurantes, bares, comercios y dos instituciones prestadoras de servicios de salud como parte de los operativos de control. Foto: DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que durante octubre ejecutó 47 cierres de establecimientos de comercio en Bogotá pertenecientes a diferentes sectores económicos como restaurantes, bares, tiendas y dos instituciones prestadoras de servicios de salud.

¿La razón? Según la DIAN fue por incumplir las obligaciones tributarias como la expedición de la factura electrónica, el pago de retenciones y el IVA.

Estas medidas, realizadas en las localidades de Antonio Nariño, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Barrios Unidos y Fontibón, ordenan el cierre temporal de los establecimientos por un periodo de tres días, luego de agotar el respectivo procedimiento administrativo.

Dentro de los establecimientos comerciales sellados, fue el histórico restaurante La Puerta Falsa, fundado en 1816 en La Candelaria. Según un cartel puesto por el mismo lugar, el sellamiento se dio “por inconsistencia en una documentación y por la falta de actualización de un correo, no tuvimos la oportuna comunicación con la DIAN. Las notificaciones llegaban a un correo inactivo, eso nos generó una sanción de cierre”.

En lo corrido del año, la DIAN ha proferido 272 actos administrativos que ordenan el cierre de establecimientos por infracciones relacionadas con la no expedición de factura electrónica o documento equivalente electrónico, así como por el no pago de obligaciones tributarias (retención en la fuente, IVA e impoconsumo).

“Invitamos a la comunidad a reconocer su responsabilidad al exigir la factura electrónica y a los empresarios a cumplir con la obligación de expedirla. Ofrecemos nuestros servicios para que las personas que tengan inquietudes puedan gestionar lo que requieran para cumplir como lo estipula la norma. Estas jornadas no buscan sancionar, sino garantizar el cumplimiento y promover la legalidad”, manifestó Patricia González Vasco, directora seccional de Impuestos Bogotá.

De acuerdo con la DIAN, el desarrollo de estos operativos se sustenta en los mecanismos tecnológicos del Centro de Monitoreo de Facturación Electrónica, herramienta que permite identificar en tiempo real a los comercios que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

Por último, recordó a la ciudadanía que puede reportar, de forma anónima, cualquier irregularidad relacionada con la expedición de la factura electrónica a través del sistema PQRS/Denuncias por terceros disponible en el portal web www.dian.gov.co, o mediante WhatsApp al número +57 311 5830000.

